الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إنشاء مركز موحد للسيطرة بديوان عام محافظة دمياط

محافظ دمياط
محافظ دمياط

تفقدت د.منال عوض محافظ دمياط، مساء اليوم، مقر مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمبنى ديوان عام المحافظة الجديد،  وذلك لمتابعة التجهيزات النهائية بالمركز استعدادًا لافتتاحه.

وتابعت المحافظ خلال تفقدها للمركز كافة التجهيزات والانتهاء من ربطه بالمركز الرئيسى، كما تابعت آلية العمل به للقيام بمهام التعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة واحدة تشارك فيها أجهزة الدولة للتدخل السريع أثناء حدوث الأزمات بما يحقق التكامل بين كافة الجهات المعنية فى إتخاذ القرار، ويساهم فى الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وأرواح المواطنين.

أشارت محافظ دمياط إلى ان إقامة مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظات يأتى تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، للتعامل الفورى مع الأزمات والطوارئ وفى إطار رؤية الدولة وخطتها نحو دعم خطط التنمية المستدامة والتحول الرقمى، لافتة الى ان المحافظة حرصت على تخصيص  مقر مخصص بمبنى ديوان عام المحافظة الجديد وتجهيزه بوسائل تكنولوجية حديثة على أعلى مستوى تم ربطها بالمركز الرئيسى للشبكة.

وعقدت د.منال عوض محافظ دمياط، اجتماعًا اليوم مع خبراء مختصين بمجال الاستزراع السمكى وممثلى جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط " الجهة المُنفذة لمشروع تطوير المزرعة السمكية بالرطمة " وذلك لاستكمال المناقشات المطروحة حول آلية التشغيل الفنى للمزرعة، وذلك  تزامنًا مع خطة التطوير الخاصة بها.

ناقشت المحافظ جميع محاور المقترحات الخاصة بالمخطط وفقًا للمعاينات المبدئية للمزرعة والامكانات المتاحة بها بما يساهم فى تحقيق التكامل مع الأعمال الإنشائية بمشروع التطوير الذى يشمل ١٦٠ فدان من المزرعة كمرحلة أولى، حيث أكدت على ضرورة تحديد آلية محددة ومناسبة تتوافق مع المعايير والمواصفات الفنية وطبيعة التربة والمياه بأحواض الاستزراع السمكي والوصول إلى أفضل الأساليب للرى بتلك الأحواض ، والجدول الزمنى لمشروع التطوير، وبما يتواكب مع المتطلبات الحديثة بالتشغيل.

دمياط الدكتورة منال عوض محافظ أحداث دمياط اخبار دمياط المقترحات

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