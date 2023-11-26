الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مناقشة "الجهاد وعمل النعمة" في عظة الأحد على قناة ON

كنيسة السيدة العذراء
كنيسة السيدة العذراء

أذيعت، صباح اليوم، كلمة للأب القس تادرس عطا الله كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس أثناسيوس الرسولي بمدينة نصر، تحت عنوان “الجهاد وعمل النعمة” عبر قناة ON إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لقنوات (ON - dmc - الحياة - cbc)، في إطار برنامج عظة الأحد الأسبوعية. 

وتناول الأب القس من خلال قراءات قداس اليوم وهو الأحد الثالث من شهر هاتور، وموضوع إنجيله وهو "ثمن التبعية" في إنجيل لوقا والأصحاح الرابع عشر، وأشار إلى تقديم وبذل الذات من أجل الآخر حتى نحيا على صورة الله كما يحق لإنجيل المسيح، "مَنْ لاَ يَحْمِلُ صَلِيبَهُ وَيَأْتِي وَرَائِي فَلاَ يَقْدِرُ أَنْ يَكُونَ لِي تِلْمِيذًا" (لو ١٤: ٢٧).

ويتولّى الكاتب الصحفي أشرف صادق مدير تحرير الأهرام مهمة الإعداد لعظة الأحد الأسبوعية، التي يتبادل آباء الكنيسة تقديمها منذ انطلاقها.

القس تادرس عطا الله كاهن كنيسة السيدة العذراء قنوات الشركة المتحدة هاتور قداس اليوم

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