إشادات واسعة بمبادرة «شباب من أجل إحياء الإنسانية»: رسالة سلام لكل العالم

أشادت قوى مجتمعية وسياسية بمبادرة «شباب من أجل إحياء الإنسانية»، التى أطلقها «منتدى شباب العالم» كإحدى فعاليات النسخة الخامسة الاستثنائية من المنتدى، انطلاقًا من دوره المحورى فى نشر مبادئ السلام والتنمية والإبداع.

وتأتى مبادرة «شباب من أجل إحياء الإنسانية» ضمن النسخة الخامسة والاستثنائية من «منتدى شباب العالم»، التى تم توجيه عوائد حقوق الرعاية فيها لصالح مبادرات لها أثر مباشر فى دعم الشباب والسلام على مستوى العالم.

وتستهدف المبادرة توحيد الجهود الدولية والشبابية فى تعزيز المساعى نحو تحقيق السلام العالمى، ومواجهة التحديات التى تقف حائلًا أمامها، إلى جانب ترسيخ القواعد البناءة فى وجدان الشباب، بداية من حماية ضحايا الحروب والنزاعات فى كل مكان دون النظر إلى عرق أو جنس أو دين، وصولًا إلى تحقيق السلام والعدالة فى كل دول العالم.

«حياة كريمة»: تسهم فى حماية المدنيين دون النظر إلى عرق أو جنس أو دين

أشادت مؤسسة «حياة كريمة» بمبادرة «شباب من أجل إحياء الإنسانية»، التى تأتى انطلاقًا من الدور المعهود لـ«منتدى شباب العالم» فى توحيد الجهود الدولية والشبابية فى مواجهة التحديات، وتعزيز المساعى نحو تحقيق السلام العالمى.

وأشادت المؤسسة بأهداف المبادرة المتعلقة بترسيخ القواعد البناءة فى وجدان الشباب، بداية من حماية ضحايا الحروب والنزاعات فى كل مكان دون النظر إلى عرق أو جنس أو دين، وصولًا إلى تحقيق السلام والعدالة فى الدول، وتقديم الدعم وإحلال السلام فى كل أرجاء العالم.

وأضافت «حياة كريمة»، فى بيان، أمس، أن المبادرة الجديدة تدمج بين التأثير والدعم الإنسانى، والجهود السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لتعزيز الأمان والسلام، وحماية المدنيين فى مناطق النزاع.

أحزاب: خطوة مهمة لوقف الحروب والنزاعات ونشر المحبة والإنسانية

ثمّن رئيس حزب «الإصلاح والنهضة»، هشام عبدالعزيز، قرار «منتدى شباب العالم» بإطلاق مبادرة «شباب من أجل إحياء الإنسانية»، واصفًا الخطوة بأنها تعكس وعيًا كبيرًا لدى الشباب المصرى تجاه القضايا الإنسانية.

وقال «عبدالعزيز» إن هذه المبادرة تترجم الدور العالمى للمنتدى باعتباره سفيرًا للسلام، وساعيًا لنشر رسالة المحبة والإنسانية من مصر إلى العالم بأسره، مشيرًا إلى إسهاماته المتتالية فى عدة أزمات، سواء الأزمة الاقتصاية، أو الدعم الإنسانى والإغاثى المقدم لقطاع غزة.

ووصف رئيس حزب «الإصلاح والنهضة»، منتدى شباب العالم بأنه حلقة فى سلسلة المجتمع المدنى الفاعل والآمن الذى دشنته الجمهورية الجديدة، كشريك حقيقى فى معركة الوعى والتنمية.

وأشاد موسى مصطفى موسى، رئيس حزب «الغد»، بالمبادرة الجديدة، قائلًا إن «هذه المبادرة سيكون لها دور كبير ومحورى، فى ظل مواجهة العديد من التحديات على المستوى الإقليمى، خاصة ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وما يحدث هناك من انتهاكات وجرائم لا تمت بصلة للإنسانية أو الرحمة».

جانب من ورشة العمل التى عقدتها «تنسيقية الشباب»

نواب: تتكامل مع دور مصر فى إحياء السلام والوصول لحل الدولتين

قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، إن إطلاق منتدى شباب العالم مبادرة جديدة بعنوان «شباب من أجل إحياء الإنسانية» خطوة تكاملية للدور المصرى المحورى الذى تبذله مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لدفع وإحياء عملية السلام فى ظل الصراع الدائر فى فلسطين.

ولفتت إلى أن مصر ستظل تعمل على الدعوة لترجيح صوت العقل، بإرساء صوت السلام والسعى إلى وقف نهائى للتصعيد الجارى، وفتح الباب أمام استئناف عملية السلام والتفاوض على مبدأ حل الدولتين.

بدوره، قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن هذه المبادرة تأتى فى توقيت شديد الحساسية، حيث يشهد العالم أزمة إنسانية غير مسبوقة تكاد تعصف بجميع القيم الإنسانية التى أسس لها العالم على مدار العقود الماضية.