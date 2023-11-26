حياة كريمة بالغربية: دعم الطلاب لقضية فلسطين "دليل على زيادة الوعي"

حرصت د.زينب سامي، منسق مبادرة حياة كريمة بالغربية، على تعريف المواطنين بالجهود التي قامت بها مؤسسة حياة كريمة في المبادرة الرئاسية بمرحلتيها الأولى والثانية، وأعمال التطوير التي شهدتها قرى الريف المصري داخل محافظة الغربية.

موضحة دور جامعة طنطا الرئيسي في دعم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من خلال تنظيم قوافل الطبية الشاملة بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، التي تنوعت بين قوافل طبية وزراعية وتمكين اقتصادي وقوافل بيطرية للقرى الأكثر احتياجا بمحافظة الغربية، وصرف الدواء بالمجان للمرضى وعلاجهم داخل مستشفيات الجامعة بالمجان.

وأكدت منسق حياة كريمة بالغربية أن التفاعل الكبير من الطلاب والشباب مع القضية الفلسطينية في العدوان الصهيوني خلال الايام الماضية يؤكد على زيادة الوعي القومي لدى طلاب الجامعات وأن مصر تقف دائما إلى جانب الشعب الفلسطيني في كفاحه المشروع.

مضيفة أن هذا التوجه الطلابي والشعبي يتوافق مع غتجاه الدولة، وهو ما يتجسد اليوم في مؤتمر دعم فلسطين الذى تنظمه مؤسسة حياة كريمة واطلاقها عدد من القوافل الداعمة إلى غزة.

جاء ذلك علي هامش استضافت جامعة طنطا اليوم مؤتمر " ادعم فلسطين" الذى نظمته مؤسسة " حياة كريمة" للتوعية بالقضية الفلسطينية وتعزيز المشاركة في العمل العام.