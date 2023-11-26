الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أهالي قرى الغربية يعلنون المشاركة في مبادرة "الأكثر مشاركة"

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

أعلنت عدة قرى بـ الغربية انضمامها لمبادرة  الأكثر مشاركة"، والتي أطلقتها الحملة الرئاسية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لحث شباب القرى علي المنافسة حول عدد ونسب المشاركين في الاستحقاق الدستوري القادم.

وقال وائل السعدني، أحد أهالي كفر الدغايدة، مركز زفتي بـ محافظة الغربية، إن أهل قريته من الرجال والسيدات الكبار والشباب، دشنوا حملة بالقرية، لحث الناس علي المشاركة خوض هذذذه المنافسة الديمقراطية علي أن تكون نسبة مشاركتهم تتخطي جميع قري مصر وليس الغربية وحدها، خاصة ان مركز زفتي دائمًا ما يكون من اكثر المراكز مشاركة علي مستوي مصر.

فيما قال محمد الجمل، أحد أهالي قرية نهطاي، أن مثل هذه المنافسة منافسة شريفة وعلي جميع القري المنافسة فيها خاصة الشباب الذين يهون المنافسة والمغامرة مؤكدًا انها فكرة جميلة ومناسبة للشباب وأنه وكل أهل القرية سينافسون بكل قوة علي الفوز بهذا التنافس الشريف.

فيما أكد إيهاب خيال، أمين صندوق مركز شباب ششتا، ان المشاركة واجب وطني ومثل هذه المبادرات هي من أجل تحميس الشباب علي الدفع بكل المحطين بهم للنزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية، واصفًا الحملة والمبادرة بأعظم مبادرة لأفضل حمل سيتحقق بسببها ارتفاع لنسبة المشاركة.

طلقتها الحملة الرئاسية شباب القري علي المنافسة حول عدد ونسب المشاركين الانتخابات الرئاسية قرية نهطاي الحملة الرئاسية بالغربية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

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