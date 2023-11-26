نقيب الممثلين ونجوم الفن يرافقون طارق عبدالعزيز بمستشفى الشيخ زايد

حرص عدد من نجوم الفن وعلى رأسهم نقيب الممثلين الفنان أشرف زكي على مواساة أسرة الراحل طارق عبدالعزيز ومرافقته بمستشفى الشيخ زايد، ومساعدتهم في انهاء الإجراءات المطلوبة قبل تشييع جثمانه غدًا.

وكان أول الحضور الفنان علي الطيب وعضو مجلس النقابة الفنان عزوز عادل، بالإضافة إلى أحد خالد صالح، والفنان أشرف زكي، ومن المقرر تشييع جثمان الفنان الراحل طارق عبدالعزيز، غدًا الإثنين، من مسجد الشرطة إلى مثواه الأخير.

وكان سقط طارق عبدالعزيز أثناء تصوير أحد مشاهده بمسلسل "وبقينا اتنين" وأصابته ببعض التشنجات وتوقف نبض قلبه وعاد مرة أخرى، لينتقل للمستشفى رفقة نجله.

وأجرى الفنان طارق عبدالعزيز جراحة في القلب شهر يونيو الماضي، وكتب على حسابه الشخصي في "فيسبوك": اللهم لك الحمد دائمًا وأبدًا، تمت القسطرة الثانية وتركيب الدعامات بنجاح، وبطمن الجميع إني بخير الحمد لله، وبشكرهم على الدعاء ومحاولة الاطمئنان الدائم بكل الطرق.

وأضاف عبدالعزيز: "للشكر قائمة لا تنتهي على رأسهم الجمهور الغالي المحب اللي ملأ الصفحات بالدعاء، وللصحافة المصرية في تحري الدقة قبل النشر، ولبيتنا الكبير نقابة المهن التمثيلية بداية من أشرف زكي مرورًا بالعزيزة نهال عنبر اللي بذلت أقصى جهد لتذليل أي عقبات، ومفيش انتهاء لأن القائمة لا تنتهي".