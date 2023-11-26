الأحد 26 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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لليوم الثالث.. نجاح الجهود المصرية والقطرية في إتمام عملية نقل المحتجزين بغزة

جريدة الدستور

نجحت الجهود المصرية والقطرية في إتمام عملية نقل المحتجزين في قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وكانت الحافلة التي تقل المحتجزين التايلانديين والمحتجز الروسي، خرجت من معبر رفح، للذهاب إلى وجهاتهم، بعد تلقيهم الكشف الطبي في المعبر، حسبما أذاعت قناة "القاهرة الإخبارية"، في صورة حية.

قائمة أسماء الدفعة الثالثة من الأسرى الفلسطينيين

وفي السياق، استعرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، قائمة أسماء الدفعة الثالثة من الأسرى الفلسطينيين الذين سيجري الإفراج عنهم اليوم بعد تسليم حركة حماس لـ 13 أسيرا إسرائيليا، معلنة أنها من الأطفال فقط، والتي جاءت على النحو التالي:

1- سلطان سامر محمود سرحان / القدس.

2- قسام إياد أحمد أعور / القدس.

3- محمد أحمد محمود أعور / القدس.

4- نصر الله إياد أمجد اعور / القدس.

5- خليل أحمد خليل أعور / القدس.

6- أمين محمد امين عباسي / القدس.

7- مصطفى محمد ابراهيم عباسي / القدس.

8- أحمد قادري محمود شيحه / القدس.

9- سمير سامر سمير بختان / القدس.

10- محمد عبوده حسن غيث / القدس.

11- موسى حميدان فضل محتسب / القدس.

12- ايهم عدنان صبحي شاعر / القدس.

13- ريان عدنان حسن عتيق / القدس.

14- مالك مراد خالد بوجة / القدس.

15- محمد ابراهيم محمد عبد الجبار / القدس.

16- نشات باسم طالب دوابشة / القدس.

17- يوسف فواز فايز برقان / القدس.

18- نور الدين زياد راشد قواسمي / القدس.

19- غنام موسى غنام أبو غنام / القدس.

20- حسن ياسر حسن ياسر / القدس.

21- عبد الرحمن عامر فخري الزغل / القدس.

22- محمود نمر عيد عطا / رام الله.

23- عمر عماد حسن عطشان / رام الله.

24- عبادة حسام أحمد خليل / رام الله.

25- خليل محمد بدر زماعرة / الخليل.

26- حسن وليد جمال صبارنة / الخليل – حلحول.

27- زيد نعيم شحدة عرعر / الخليل.

28- عمار محمود يوسف ثوابتة / بيت لحم.

29- يزن عامر علي صباح / بيت لحم.

30- موسى مهند موسى الوريدات / اريحا.

31- موعد عمر عبد الله الحاج / اريحا.

32- اسامة نايف اسامه مرمش / نابلس.

33- ابراهيم مؤيد إبراهيم ظافر / طولكرم.

34- عمر شاكر سهيل محاجنة / طولكرم.

35- عدنان حازم عدنان عيد / طولكرم.

36- أحمد عطية أحمد العديني / قلقيلية.

37- مجد رائد مسعود فريحات / جنين.

38- وحيد اسماعيل جميل صبيح / جنين.

39- علاء فتحي عبد الهادي أبو سنيمة / رفح.

مصر قطر غزة فلسطين الهدنة صفقة تبادل الأسرى

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