الأحد 26 نوفمبر 2023
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رئيس أساقفة الأسقفية يصلي خدمة تثبيت أعضاء جُدد بالكنيسة

كنيسة
كنيسة

ترأس الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، صلوات القداس الإلهي في كنيسة القديس أثناسيوس الرسولي الأسقفية، حيث قام بخدمة تثبيت خمسة أعضاء جُدد بكنيسة عين شمس الأسقفية.

وتحدث رئيس الأساقفة في عظتهِ: أن المسيح علمنا أن التواضع هو طريق السلام، بينما الكبرياء هو طريق الصراع والخلاف كما هو مكتوب بالكتاب المقدس "كَذلِكَ أَيُّهَا الأَحْدَاثُ، اخْضَعُوا لِلشُّيُوخِ، وَكُونُوا جَمِيعًا خَاضِعِينَ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ، وَتَسَرْبَلُوا بِالتَّوَاضُعِ، لأَنَّ: «اللهَ يُقَاوِمُ الْمُسْتَكْبِرِينَ، وَأَمَّا الْمُتَوَاضِعُونَ فَيُعْطِيهِمْ نِعْمَةً»." (1 بط 5: 5)

وأضاف رئيس الأساقفة: إن الله هو ضابط الكل، وهو المتحكم في كل شيء، حيث أن كبريائنا يتسبب في ضغط شديد في حياتنا، لهذا عندما نأتي للسيد المسيح نتعلم الوداعة والتواضع منه "ذُو الرَّأْيِ الْمُمَكَّنِ تَحْفَظُهُ سَالِمًا سَالِمًا، لأَنَّهُ عَلَيْكَ مُتَوَكِّلٌ." (إش 26: 3).

واختتم رئيس الأساقفة مصليًا للأعضاء الجُدد: كونوا مثمرين في كنيسة الله، والخدمة.

الجدير بالذكر أن خدمة التثبيت هى إعلان انضمام الفرد لعضوية الكنيسة الأسقفية، إذ يتعهد العضو الجديد أمام الأسقف والراعي والحضور جميعًا، بالتعمق في دراسة كلمة الله، وحياة الصلاة المنتظمة.

سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية صلوات القداس الإلهي خدمة تثبيت طريق السلام

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