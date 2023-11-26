الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أحمد السقا ووليد فواز ينعيان طارق عبدالعزيز: الشغلانة خسرت كتير برحيلك

طارق عبد العزيز
طارق عبد العزيز

حرص الفنان أحمد السقا والفنان وليد فواز على نعي الفنان الراحل طارق عبدالعزيز، الذي وافته المنية اليوم، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

وشارك “السقا” صورة للفنان الراحل عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، وعلق عليها قائلًا: “إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعون.. ربنا يرحمك يا طارق ويرزقك الفردوس الأعلى من الجنة”.

 

بينما شارك “وليد فواز” صورة للفنان الراحل طارق عبدالعزيز وعلق قائلًا: “الشغلانة خسرت كتير قوي برحيلك يا طارق، صدمة كبيرة يا حبيبي والله، رحمة الله علي الطيب المحترم”.

رحل طارق عبدالعزيز عن عالمنا عن عمر يناهز 55 عامًا، بعد تعرضه لأزمة قلبية، وكان الفنان طارق عبدالعزيز منذ أيام يواصل تصوير مسلسل "وبقينا اتنين" وهو ما ظهر في أحد المشاهد بصحبة شريف منير ويوسف عثمان.

وكان طارق عبدالعزيز تعرض لأزمة صحية في يونيو الماضي وخضع لعملية قسطرة في القلب، ومن آخر أعماله مشاركته في مسلسل "أعمل إيه" الذي عرض قبل السباق الرمضاني، بدور "شوقي المحامي"، وهو من بطولة خالد الصاوي، صابرين، هناء الشوربجي، ندى بسيوني، ألحان المهدي، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف محمد الحناوي، وإخراج أحمد عبدالحميد.

أحمد السقا وليد فواز طارق عبد العزيز نعي الفنان الراحل طارق عبد العزيز اثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجأة

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