الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الإعلام العبري: المحتجزون المفرج عنهم بطريقهم لمعبر قريب من كيبوتس

الصليب الأحمر
الصليب الأحمر

ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، أن المحتجزون المفرج عنهم سلموا لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وفي طريقهم لمعبر قريب من كيبوتس بئيري.

كما أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أجرى اليوم جولة ميدانية داخل قطاع غزة.

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حماس تعلن تسليم المحتجزين للصليب الأحمر في قطاع غزة

وسبق، وذكرت مصادر إسرائيلية، مساء اليوم الأحد، أنه بخلاف اليومين الماضيين، نفذت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، عملية تسليم الأسرى والمحتجزين للصليب الأحمر في شمال قطاع غزة.

وأشارت إذاعة جيش الاحتلال، إلى أن الأسرى الإسرائيليون سيعبرون الحدود من نقطة على الحدود بين غزة وإسرائيل، ولن يعبروا عبر مصر هذه المرة.

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من جانبها قالت هيئة شؤون الأسرى، قالت في وقت سابق، إن استقبال حافلة الأسيرات والأسرى المحررون سيكون على دوار الساعة وسط مدينة رام الله.

وكانت كتائب القسام، أعلنت أنه في إطار التهدئة الإنسانية وضمن المرحلة الثالثة للتبادل تم تسليم للصليب الأحمر 13 محتجزًا صهيونيًا و3 محتجزين تايلانديين وآخر روسي.

إطلاق سراح 39 أسيرًا

وسبق، وأعلنت سلطات السجون في إسرائيل في وقت مبكر من يوم الأحد أنها أطلقت سراح 39 أسيرًا فلسطينيًا بعد أن أطلقت حماس سراح 13 إسرائيليًا وأربعة تايلانديين، في أحدث مرحلة من صفقة وقف إطلاق النار المستمرة لمدة أربعة أيام.

وتلقت مصر قوائم بأسماء 13 إسرائيليا و39 فلسطينيا آخرين من المقرر إطلاق سراحهم يوم الأحد، وهي الدفعة الثالثة في اتفاق الهدنة الذي يستمر أربعة أيام بوساطة مصرية وقطر.

وقال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، في بيان، إن "الهدنة تسير دون حواجز على الطرق"، مضيفا أن 120 قافلة مساعدات عبرت من مصر إلى غزة يوم الأحد، بما في ذلك شاحنتان للوقود واثنتان بالغاز للطهي.

المحتجزون الإحتلال الإسرائيلي رئيس وزراء الاحتلال قطاع غزة حركة حماس

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