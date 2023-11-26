الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

نتنياهو يجرى جولة لقوات الجيش الإسرائيلى فى شمال غزة (صور)

نتنياهو خلال جولته
نتنياهو خلال جولته في شمال

أجرى بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأحد، جولة في أماكن وجود القوات الإسرائيلية الموجودة في شمال قطاع غزة المحاصر.

ونشر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، منذ قليل، صورًا لنتنياهو خلال جولته وحديثه مع القوات الموجودة هناك.

جولة نتنياهو في شمال غزة

وأصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بيانًا، قال فيه: "قام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بجولة في مناطق القوات المتمركزة في غزة اليوم، حيث تلقى إحاطة أمنية وتحدث مع القادة والجنود ودخل أحد الأنفاق التي تم اكتشافها".

نتنياهو والجنود الإسرائيليين في شمال غزة

 وبحسب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، فإن نتنياهو قال للجنود: "نحن هنا في القطاع نبذل قصارى جهدنا لإعادة  مختطفينا، وفي النهاية سنعيدهم جميعا".

لقاء نتنياهو مع الجنود في شمال غزة

وتابع: "لنا ثلاثة أهداف لهذه الحرب: القضاء على حماس وإعادة جميع مختطفينا والضمان بأن غزة لن تشكل مرة أخرى تهديدًا على إسرائيل".

وأضا نتنياهو: "أقول للمقاتلين وللمواطنين– سنستمر حتى النهاية، حتى يتم تحقيق النصر، لن يوقفنا شيء ونحن على قناعة بأننا نمتلك القوة والإرادة والإصرار لتحقيق جميع أهداف الحرب وهذا ما سنفعله".

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