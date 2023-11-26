رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى ينعي الفنان القدير طارق عبد العزيز

نعى الفنان إيهاب فهمي، رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون والشعبية، الفنان القدير وعضو اللجنة العليا للمهرجان القومي للمسرح المصري طارق عبد العزيز؛ والذي وافتة المنية مساء اليوم الأحد.

نبذة عن اعمال الفنان الراحل

يذكر أن طارق عبد العزيز؛ بدايته الفنية كانت في المسرح الجامعي، ثم انضم إلى فرقة الورشة بقيادة حسن الجريتلي، والتي كانت من أهم الورش الحرة الموجودة في هذا الوقت، وقدم من خلالها مسرحية "داير ما يدور" بطولة الفنانة عبلة كامل وأحمد كمال وأحمد مختار والدكتور محمود اللوزي وسيد رجب؛ ومجموعة كبيرة من الفنانين والكتاب، وقدمت هذه المسرحية على المسرح الثقافي الفرنسي.

كما شارك الفنان الراحل في فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" مع الفنان محمد هنيدي، ومجموعة متميزة من الشباب.

من أشهر أدواره في البدايات دور معد البرامج في فيلم "أصحاب ولا بيزنس"، ودور القبطي في "فيلم ثقافي".

قدم العديد من الأعمال الدرامية منها: "رحيم"، "أبوضحكة جنان"، "الجماعة"، "أستاذ ورئيس قسم"، "قابيل"، "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة".

اللحظات الأخيرة فى حياة الفنان طارق عبدالعزيز

شهدت اللحظات الأخيرة فى حياة الفنان طارق عبدالعزيز دخوله قسم الطوارئ، وهو في حالة حرجة، رفقة نجله، حيث لم يمكث سوى دقائق معدودة داخل قسم الطوارئ، حتى توقفت عضلة القلب تماما، ولفظ أنفاسه الأخيرة.

وكان قد سقط قبل نقله إلى المستشفى، وأصيب ببعض التشنجات أثناء تصويره أحد مشاهده فى مسلسل "وبقينا اتنين"، بقيادة المخرج طارق رفعت.

وكان قد أجرى الفنان طارق عبدالعزيز جراحة في القلب، شهر يونيو الماضي، وكتب على حسابه الشخصي بـ"فيسبوك": "اللهم لك الحمد دائما وأبدا، تمت القسطرة الثانية وتركيب الدعامات بنجاح، وبطمن الجميع إني بخير الحمد لله، وبشكرهم على الدعاء ومحاولة الاطمئنان الدائم بكل الطرق".