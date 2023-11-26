عمر جودة: العنصر البشري هو نقطة القوة الحقيقية لمصر للتأمين

قال عمر جودة العضو المنتدب لشركة مصر للتأمين إنه إيماناً من شركة مصر للتأمين بأن العنصر البشري هو نقطة القوة الحقيقية لأي مؤسسة، وأنه مفتاح التميز والابتكار وأحد أهم عوامل النجاح والتطور وتحقيق الأهداف والحفاظ على تنافسية الشركة في السوق.

وأكد أن الشركة نظمت احتفالية تحت عنوان "يوم التفوق" وذلك لتكريم قطبي نجاح الشركة والأعمدة الأساسية لتفوقها، الجهاز الإنتاجي والإداري وذلك لتكريم أعضاء الجهاز الإنتاجي والوسطاء وشركات الوساطة المتميزين وكذلك الإداريين المتميزين الذين اجتازوا العديد من البرامج التدريبية المتميزة وحازوا فيها على مراكز متقدمة وذلك بحضور وتشريف الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية وبرعاية من عاصم رجب رئيس مجلس إدارة مصر القابضة للتأمين ومحمد مهران عضو مجلس الإدارة المنتدب التنفيذي لشركة مصر القابضة للتأمين وعمر جودة عضو مجلس الإدارة المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة مصر للتأمين.

وأشار إلى أنه قد بدأت الاحتفالية بتفقد الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لنادي الشركة وقص شريط الافتتاح وقد أعربت عن سعادتها بتواجدها اليوم باحتفالية يوم التفوق.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط على أن هذا الحفل يشهد تكريم المتميزين في هذا الصرح العملاق العريق وهي شركة مصر للتأمين، التي تعد شركة التأمين الأكبر في مصر والشرق الأوسط، والتي تعمل لنحو تسعة عقود في خدمة الاقتصاد المصري، من خلال نشاطها المتنامي، والذي يُغطي قطاعات واعدة وأنشطة ذات علاقات تشابكية مع القطاعات الاقتصادية الأخرى، حيث تحرص الشركة على تنويع منتجاتها التأمينية المتميزة للأفراد والمؤسسات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بتكلفة تأمينية منخفضة، بالإضافة إلى نشاط الشركة الداعم للشمول المالي والمسئولية المجتمعية، فهي تساهم من خلال كل ذلك في النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وأشادت السعيد بفكرة الاحتفال وهي تكريم المتفوقين والمتميزين سواء الاحتفال بما أنجزته الشركة في المجالات المختلفة أو تكريم المتفوقين إداريًا وانتاجيًا، بالإضافة إلى تكريم بعض المتفوقين من أبناء الشركة الحاصلين على الشهادات المهنية والبرامج التدريبية، موضحة أن مصر للتأمين لديها كفاءات وطنية تستحق التكريم وكوادر شابة تصنع مستقبل باهرمؤكدة أن هذا الاحتفال يرسي أكثر من قيمة ويبعث بأكثر من رسالة إيجابية تتسق مع توجه الدولة.

وتابعت السعيد أن الرسالة الأولى تتمثل في حرص الشركة على تكريم المتميزين ونشر ثقافة التميز سواء التميز المؤسسي من خلال إلقاء الضوء على إنجازات الشركة خلال الفترة الماضية، أو التميز الفردي بتكريم المتفوقين إداريا وإنتاجيا، وهو توجه تتبناه الدولة المصرية منذ سنوات من خلال تنفيذ جائزة مصر للتميز الحكومي لثلاث دورات برعاية رئيس الجمهورية.

أضافت السعيد أن الرسالة الثانية هي الاهتمام بالتدريب وبناء القدرات وإعداد الكوادر وإن الاستثمار في البشر هو أكثر أنماط الاستثمار من حيث العائد، لذلك يحسب للشركة تبني سياسة شاملة لتطوير العنصر البشري ورفع كفاءته وتحفيز العاملين بها على مزيد من التطوير لمهاراتهم والاشتراك في البرامج التدريبية والدبلومات المهنية المتخصصة والحصول على الشهادات المرموقة والمعتمدة في مجال العمل، خصوصا وأن قطاع التأمين يشهد منافسة قوية تحتاج إلى التسلح بكافة أدوات التفوق.

ولفتت إلى الرسالة الثالثة والأخيرة وهي اهتمام الشركة بالجوانب الاجتماعية والصحية للعاملين وأسرهم سواء من خلال توفير خدمات التأمين الطبي لكل العاملين وأسرهم، وبعد التقاعد، وكذلك توفير النوادي الرياضية، مشيرةً إلى إعادة افتتاح نادي شركة مصر للتأمين بمدينة 6 أكتوبر بعد تجديده، مؤكدة أن الاهتمام بهذه الخدمات توجه جيد من الشركة يسهم في تحفيز العاملين وتحسين انتاجيتهم ويعود بمردود إيجابي على أداء المؤسسة.

وأعرب عمر جودة عضو مجلس الادارة المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة مصر للتأمين عن سعادته بما تحقق وأن النجاحات التى تحققت انما هي نتاج العمل الجماعي والتحلي بروح الفريق فلقد عمل الجهاز الإنتاجي والإداري سويا من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات والمنتجات حيث يتم الاحتفال بما أنجزته الشركة في المجالات المختلفة وكذلك تكريم المتفوقين اداريا وانتاجيا، حيث كان يقتصر الأمر في السابق على تكريم قنوات التوزيع الأعلى إنتاجية، وقد اخترنا أن يكون ذلك في نادي شركة مصر للتأمين بمدينة 6 أكتوبر، بمناسبة افتتاحه بعد تطويره وإعادته للنشاط بعد أن ظل مغلقا منذ الإنتهاء منه في عام 2007

وأضاف نحتفل اليوم بتحقيق العديد من النجاحات والانجازات على كافة الأصعدة ومنها:

حصول الشركة أعلى تصنيف لشركة تأمين على مستوى التصنيف القطري من مؤسستي فيتش AA+ وكذلك تصنيف AAA من AM Best.

تقدم الشركة جميع أنواع المنتجات التأمينية في كافة فروع التأمين وتتشرف بالتأمين على المشروعات القومية الكبرى في كافة المجالات.

تتشرف الشركة بأنها المدرسة التي تخرج منها الكثير من قيادات سوق التأمين المصري في الماضي والحاضر.

ستتولى الشركة مع مطلع العام 2024 إدارة مجمعة إعادة التأمين غير الحياة التابعة للاتحاد الافرواسيوي للتأمين وإعادة التأمين.

وقعت الشركة العديد من اتفاقيات الشراكة مع أكبر المؤسسات في مصر من أجل وصول خدماتها إلى كافة المواطنين في اطار المساهمة في امتداد الشمول المالي بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.

تساهم الشركة في تقديم خدمات متعددة في اطار التنمية المستدامة ومنها إنشاء ورعاية مدرستين في إطار الخدمة المجتمعية، إحداهما لتعليم البنات في القاهرة والأخرى مدرسة مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بالمنيا.

تتبنى الشركة سياسة قوية لتمكين المرأة وتساهم في الأنشطة التي تعزز ذلك التمكين.

تتبنى الشركة سياسة شاملة لتطوير العنصر البشري ورفع كفاءته.

ستتولى الشركة مع مطلع العام 2024 إدارة مجمعة إعادة التأمين غير الحياة التابعة للاتحاد الأفروآسيوي.

تهتم الشركة بالجوانب الإجتماعية والصحية للعاملين وأسرهم وخير دليل هو افتتاح نادي 6 اكتوبر اليوم بعد تجديده وتطويره وتمتلك الشركة فرق رياضية تحصل على العديد من البطولات في المجالات الرياضية المختلفة وتم تجهيز نادي 6 اكتوبر على أفضل مستوى لتقديم الخدمات الرياضية والاجتماعية للعاملين وأسرهم.

ومن جانبه أكد عاصم رجب رئيس مجلس ادارة شركة مصر القابضة للتأمين على أن شركة مصر للتأمين هي حصن أمان للملايين وستظل كذلك دائما فمع التحديات المختلفة توجد المنح دائما واننا نحتاج الفترة القادمة الى ان نكون ملتزمين بتقديم الافضل دائما وهذا وعد نقطعه دائما على انفسنا بأننا نسعى للافضل وللتميز.

كما أثنى محمد مهران عضو مجلس الادارة المنتدب التنفيذي لشركة مصر القابضة للتأمين على الجهود المبذولة من قبل الجميع كل في موقعه وأن هذا التميز لا يعد غريبا على شركة مصر للتأمين التي استطاعت أن تمد سوق التأمين المصري على مدار تسعين عاما بالخبرات التي تساعدنا على التطوير والتميز متمنيا للشركة المزيد من التطور والتفوق.

وقد بدأت الاحتفالية بتقديم دروع التكريم لشركاء النجاح الذين يقدمون لنا دوما الدعم فتم تكريم الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وعاصم رجب رئيس مجلس إدارة مصر القابضة للتأمين ومحمد مهران عضو مجلس الإدارة المنتدب التنفيذي لشركة مصر القابضة للتأمين.