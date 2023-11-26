الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

على متنه مصريون.. اتصالات مكثفة لسفارتنا باليونان حول ملابسات غرق مركب شحن

غرق مركب شحن
غرق مركب شحن

أعربت سفارة مصر لدى اليونان عن بالغ الأسف والحزن للحادث الأليم الذي تعرض له مركب الشحن «رابتور»، والذي كان على متنه عدد من البحارة المصريين، الذين فقدوا أرواحهم أثناء تأدية عملهم جراء الحادث.

وأكدت السفارة المصرية، في بيان، أنها تواصلت مع الناجي الوحيد للاطمئنان عليه، والتأكد من تلقيه الرعاية الصحية اللازمة.

وأشارت إلى أنها تكثف اتصالاتها مع كل السلطات اليونانية المعنية للتعرف على ملابسات الحادث الأليم، والحصول على بيانات المصريين المفقودين.

وتقدمت السفارة المصرية بخالص التعازي والمواساة لأهالي المفقودين، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان. 

غرق مركب شحن قبالة سواحل اليونان

وتعرضت سفينة الشحن "رابتور" للغرق قبالة سواحل جزيرة ليسبوس اليونانية، نتيجة هبوب رياح قوية في المنطقة.

بيان سفارة مصر لدى اليونان

وقال خفر السواحل اليوناني، اليوم الأحد، إن سفينة الشحن تحمل علم جزر القمر، وكان على متنها 14 شخصًا، مؤكدًا أن حادث الغرق وقع على بعد 4.5 ميل بحري من جزيرة "ليسبوس".

وأشار إلى أن كل أعضاء الطاقم مفقودون عدا شخص واحد تم العثور عليه، موضحًا أن عملية إنقاذ الطاقم يشارك فيها 8 سفن ومروحيات تابعة للقوات البحرية والجوية، بالإضافة إلى فرقاطة بحرية.

وأوضح أن سفينة الشحن كانت محملة بالملح، وعلى متنها طاقم يتكون من 8 أشخاص يحملون الجنسية المصرية، و4 هنود، وسوريين اثنين.

مصر مركب الشحن رابتور سفارة مصر البحارة المصريين جزيرة ليسبوس

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