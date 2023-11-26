الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بكلمات مؤثرة.. إنجى على وريهام عبد الغفور تنعيان وفاة طارق عبدالعزيز

طارق عبد العزيز
طارق عبد العزيز

حرصت كل من الفنانة ريهام عبد الغفور والإعلامية إنجي علي على نعي الفنان الراحل طارق عبد العزيز، الذي صدم الوسط الفني بخبر وفاته المفاجئ أثناء تصوير أحد مشاهد مسلسل “وبقينا اتنين”.

وشاركت الاعلامية إنجي علي صورة للراحل عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وقامت بنعيه بكلمات مؤثرة قائلة: “إنا لله وإنا إليه راجعون توفى الصديق المحترم الفنان طارق عبد العزيز خبر صادم وحزين ربنا يرحمك يا طارق كنت من أكتر الناس المتصالحة مع نفسها وراضيه جدا وكنت طيب وخدوم لكل اللي حواليك.. فنان جميل وشاطر وعشت فى هدوء ورحلت في هدوء ربنا يصبرنا ويصبر أهلك وحبايبك نسألكم الدعاء وقراءة الفاتحة”.

 

بينما شاركت الفنانة ريهام عبد الغفور صرة للراحل عبر حسابها الرسمي على انستجرام، وعلقت قائلة: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلي رحمة الله الزميل العزيز طارق عبد العزيز.. الفاتحة من فضلكم”.

يذكر أن آخر أعمال طارق عبد العزيز كان مشاركته في مسلسل “أعمل إيه” بطولة خالد الصاوي، صابرين، هناء الشوربجي، طارق عبد العزيز، هدى الإدريسي، صبري عبد المنعم، أحمد والي، نور إيهاب، إيمي الجندي، ريهام الشنواني، أحمد جمال سعيد، محمد مهران، ندى بسيوني، بيلار أحمد سامي، إخراج خالد الحلفاوي.

جدير بالذكر أنه أجرى الفنان طارق عبدالعزيز جراحة في القلب شهر يونيو الماضي، وكتب على حسابه الشخصي في "فيسبوك": اللهم لك الحمد دائمًا وأبدًا، تمت القسطرة الثانية وتركيب الدعامات بنجاح، وبطمن الجميع إني بخير الحمد لله، وبشكرهم على الدعاء ومحاولة الاطمئنان الدائم بكل الطرق.

وأضاف عبدالعزيز: "للشكر قائمة لا تنتهي على رأسهم الجمهور الغالي المحب اللي ملأ الصفحات بالدعاء، وللصحافة المصرية في تحري الدقة قبل النشر، ولبيتنا الكبير نقابة المهن التمثيلية بداية من أشرف زكي مرورًا بالعزيزة نهال عنبر اللي بذلت أقصى جهد لتذليل أي عقبات، ومفيش انتهاء لأن القائمة لا تنتهي".

ريهام عبد الغفور طارق عبد العزيز نعي الفنان الراحل طارق عبد العزيز إنجي علي وبقينا اتنين

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