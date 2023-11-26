الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أشرف عبدالباقى ينعى وفاة طارق عبدالعزيز: ربنا يرحمك ويغفرلك

طارق عبد العزيز
طارق عبد العزيز

حرص الفنان أشرف عبدالباقي على نعي الفنان الراحل طارق عبدالعزيز، الذي وافته المنية، منذ قليل خلال تصوير أحد مشاهد مسلسل “وبقينا اتنين”، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

شارك “عبدالباقي” صورة للراحل عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، وعلق قائلًا: “البقاء لله، طارق عبدالعزيز فى ذمه الله ربنا يرحمك و يغفرلك”.

في السياق ذاته، حرصت نقابة المهن التمثيلية بقيادة الفنان الدكتور أشرف زكي على نعي الفنان طارق عبدالعزيز، الذي وافته المنية مساء اليوم، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

وتعرض الفنان الراحل لوعكة صحية شديدة قبل قليل أثناء تصوير مشاهده بمسلسل "بقينا اتنين"، بطولة الفنان شريف منير، والفنانة رانيا يوسف.

وسقط طارق عبدالعزيز أثناء تصوير أحد مشاهده بمسلسل "بقينا اتنين" وأصابته ببعض التشنجات وتوقف نبض قلبه وعاد مرة أخرى، لينتقل للمستشفى رفقة نجله.

وأجرى الفنان طارق عبدالعزيز جراحة في القلب شهر يونيو الماضي، وكتب على حسابه الشخصي في "فيسبوك": اللهم لك الحمد دائمًا وأبدًا، تمت القسطرة الثانية وتركيب الدعامات بنجاح، وبطمن الجميع إني بخير الحمد لله، وبشكرهم على الدعاء ومحاولة الاطمئنان الدائم بكل الطرق.

وأضاف عبدالعزيز: "للشكر قائمة لا تنتهي على رأسهم الجمهور الغالي المحب اللي ملأ الصفحات بالدعاء، وللصحافة المصرية في تحري الدقة قبل النشر، ولبيتنا الكبير نقابة المهن التمثيلية بداية من أشرف زكي مرورًا بالعزيزة نهال عنبر اللي بذلت أقصى جهد لتذليل أي عقبات، ومفيش انتهاء لأن القائمة لا تنتهي".

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