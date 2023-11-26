مشاهد فرحة خروج الأسيرات الفلسطينيات من سجون الاحتلال

سلط برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على فضائية cbc، الضوء على خروج الأسيرات الفلسطينيات، اللاتي تم إخراجهن من سجون الاحتلال الإسرائيلي في الصفقة الخاصة بالهدنة.

وعلقت منى عبد الغني مذيعة البرنامج، مشاهد فرحة الأهل بالأسيرات، قائلة: “ربنا يديم الفرحة على كل أهالي فلسطين، ويفرح كل أم فلسطينية بأولادها”.

وعلقت "عبد الغني" على خروج الأسيرة إسراء جعابيص، والتي أعتقلت بسجون الاحتلال منذ 8 سنوات، حيث نشرت عدد من صور الفرحة للأهالي بخروج الأسيرات.

تفاصيل برنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا:

برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" من تقديم الإعلاميات منى عبدالغني وإيمان عزالدين وهبة الأباصيري ومها الصغير، ويذاع يوميًا من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثالثة عصرًا على قناة cbc.