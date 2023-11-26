إطلاق سراح الأسرى واحتجاز سفينة بعدن.. أبرز الأحداث على الساحة الفلسطينية اليوم الأحد

شهدت الساحة الفلسطينية اليوم الأحد، الكثير من الأحداث، أبرزها إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي سراح 39 أسيرًا فلسطينيًا، في صفقة تبادل الرهائن التي أطلقت خلالها حركة حماس سراح 13 محتجز إسرائيلي.

إليكم أبرز الأحداث في غزة حتى مغرب يوم الاحد.

إطلاق سراح 39 أسيرًا إسرائيليًا

أعلنت سلطات السجون في إسرائيل في وقت مبكر من يوم الأحد أنها أطلقت سراح 39 أسيرًا فلسطينيًا بعد أن أطلقت حماس سراح 13 إسرائيليًا وأربعة تايلانديين، في أحدث مرحلة من صفقة وقف إطلاق النار المستمرة لمدة أربعة أيام.

وتلقت مصر قوائم بأسماء 13 إسرائيليا و39 فلسطينيا آخرين من المقرر إطلاق سراحهم يوم الأحد، وهي الدفعة الثالثة في اتفاق الهدنة الذي يستمر أربعة أيام بوساطة مصرية وقطر.

وقال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، في بيان، إن "الهدنة تسير دون حواجز على الطرق"، مضيفا أن 120 قافلة مساعدات عبرت من مصر إلى غزة يوم الأحد، بما في ذلك شاحنتان للوقود واثنتان بالغاز للطهي.

فيما أكد مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، أن الإدارة تتوقع إطلاق سراح رهينة أميركية اليوم، لكنه لم يؤكد من هو.

حماس تشيع جنازة 4 من قياداتها

شيعت كتائب القسام جنازة 4 من قياداتها استشهدوا خلال عملية طوفان الأقصى، وأعلنت حماس عن استشهاد أربعة من كبار قياداتها، من بينهم أحمد الغندور، القائد العسكري في شمال غزة.

وكانت أدرجت الولايات المتحدة غندور - واسمه الحركي أبو أنس - في عام 2017 على أنه "إرهابي عالمي محدد بشكل خاص".

استشهاد 5 فلسطينيين في مناطق متفرقة

استشهد مزارع فلسطيني وأصيب آخر، اليوم الأحد، بعد استهدافهما من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم المغازي للاجئين وسط قطاع غزة، حسبما أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

كما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه قتل خمسة فلسطينيين الليلة الماضية واعتقل 21 آخرين في مخيم جنين للاجئين بالضفة الغربية المحتلة. وأقيمت جنازات للقتلى يوم الأحد.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن ثلاثة آخرين استشهدوا في مناطق متفرقة بالضفة الغربية منذ صباح السبت. وقالت الوزارة إن أحد القتلى في مدينة البيرة وسط الضفة الغربية مراهق.

وقال الجنرال هيرتسي هاليفي، رئيس الأركان العامة لجيش الاحتلال، إن قواته "ستعود إلى القتال بتصميم كامل" بعد انتهاء الهدنة الإنسانية.

استيلاء على سفينة في خليج عدن

قال مسؤول دفاعي أمريكي إنه يعتقد أن مسلحين مجهولين استولوا على سفينة شحن النفط سنترال بارك في خليج عدن يوم الأحد.

وتظهر بيانات LSEG أن ناقلة النفط الصغيرة تديرها شركة Zodiac Maritime Ltd المملوكة لإسرائيل، وهي شركة دولية لإدارة السفن مقرها لندن.