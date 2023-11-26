الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يدرس شكاوى أهالي المحمودية بـ"الواتساب"

منطقة الشكوى
منطقة الشكوى

بعد ورود شكاوى للواء أشرف عطية، محافظ أسوان، على تطبيق واتساب بشأن تضرر أهالى منطقة المحمودية من تراكم مياه الصرف الصحى فى الحديقة العامة بجوار عمارات القاهرة للمقاولات، كلف المحافظ، المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام بالقيام بالمعاينة الميدانية على أرض الواقع وتفقد المنطقة لبحث أسباب الشكوى واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل معها وحلها بالشكل المطلوب مع ضرورة إعداد تقرير مفصل عنها وعرضه على المحافظ شخصيًا للتأكيد على تلبية الشكوى على الوجه الأكمل.

خلال الجولة الميدانية، قامت فاطمة إبراهيم باستدعاء مسؤولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى ومديري المخلفات الصلبة والحدائق، ونائب رئيس المدينة فضلًا عن رئيس الحى، مشددة على سرعة توفير سيارة كسح لشفط كافة كميات المياه المتراكمة بالحديقة مع البدء فورًا فى الدفع بالأطقم الفنية والمعدات اللازمة لإزالة وصلة قديمة لخط مياه شرب، إضافة إلى إصلاح الكسور وتنفيذ أعمال التطهير والتسليلك الخاصة بغرفة التفتيش وخط الصرف الصحى بالعمارة رقم 5 بالمنطقة. 

كما وجهت السكرتير العام بسرعة تهذيب الأشجار وإعادة تأهيل ورفع كفاءة وزيادة المسطحات الخضراء مع إزالة ورفع تراكمات القمامة والمخلفات والأتربة وتنفيذ أعمال النظافة العامة بالحديقة لإضفاء المظهر الحضارى والجمالى ولتؤدى الحديقة دورها المطلوب فى إيجاد متنفس ترفيهى وصحى مناسب للمواطنين، لا سيما ولأهالى منطقة المحمودية.

محافظ أسوان شكوى مصورة الصرف الصحي منطقة المحمودية خط مياه الشرب

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