انطلاق أول أيام ورشة عمل تمكين المرأة في عصر التحول الرقمي بأسوان

تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، انطلاق أول أيام فاعليات ورشة عمل " تمكين المرأة في عصر التحول الرقمي "، بالشراكة بين مبادرة ( قدوة تك) وجمعية خير وبركة للمرأة الجديدة بمحافظة أسوان.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسى للاستفادة من آليات التحول الرقمى لتوفير حياة كريمة للمواطنين، بحضور منسق أيادي مصرأحمد سعيد، وفريق عمل وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات المكون من نجلاء صديق مدير مبادرة قدوة تك بالادارة المركزية للتنمية المجتمعية الرقمية ومحمد سعد فؤاد مدير وحدة المتابعة والتقييم بمبادرة قدوة تك، وأحمد سعيد طعيمة منسق عام مذكرة التفاهم بين الوزارة ومحافظة أسوان والممتد لـ 3 سنوات من عام 2021 وحتى 2024.

من جانبه أكد محافظ أسوان أن ما يتم تنفيذه من دورات تدريبية يتواكب مع ما شهدته المحافظة من تحقيق طفرة هائلة فى مجال التحول الرقمى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى الخاصة بدعم الخطة الإستراتيجية للدولة لإتمام ميكنة كافة القطاعات الحكومية بما يساهم فى تقديم خدمات أفضل للمواطنين فى أقل وقت ممكن.

وقدم المحافظ شكره للواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لما يقدموه من تيسيرات متنوعة ودعم لتشغيل المنظومات الرقمية الجديدة التى تساهم في تسهيل منظومة العمل وتحقيق أعلى معدلات النجاح من خلال زيادة فرص التسويق الإلكترونى لها الذى يتواكب مع الجهود المبذولة للتمكين الاقتصادى للمرأة والشباب بتنظيم معارض دائمة لتسويق المنتجات البيئية سواء فى السوق السياحى أو فى المجمعات الحرفية الجديدة، إضافة إلى مبادرة المحافظة "رائدات الأعمال المنزلية"، فضلًا عن التعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى لدعم ورعاية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.