تقارير إسرائيلية: خطة تبادل الأسرى والمحتجزين تسير وفق ما هو مخطط

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بأن تقارير إسرائيلية، أكدت أن خطة تبادل الأسرى والمحتجزين تسير وفق ما هو مخطط له، كما أكدت أنه تم حل المشاكل التقنية التي عرقلت دخول الشاحنات إلى قطاع غزة.

وكان ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، قال إن الهدنة الفلسطينية- الإسرائيلية سارية دون عوائق لليوم الثالث على التوالي، وأوضح أن سريان الهدنة يعود للجهود المكثفة التي تبذلها مصر بالتعاون مع الأشقاء في قطر، الذين يبذلون جهودًا مُقدّرة وتستحق التحية والشكر.

وأشار إلى أنه تطبيقًا لبنود الهدنة، فقد تسلمت مصر اليوم قائمة بالمحتجزين بقطاع غزة، وتضم 13 إسرائيليًا، وقائمة الفلسطينيين المنتظر الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية وتضم 39 فلسطينيًا.