الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إشهار أول ناديين للهجن والفروسية والصيد والرماية بالوادي الجديد

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد صدور القرارين رقم ١٢٤ و١٢٥ لسنة ٢٠٢٣ بإشهار نادي الهجن والفروسية الدولي ونادي الصيد والرماية بمدينة الخارجة، وذلك بُناءً على موافقة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وأعرب المحافظ عن تقديره لجهود ودعم الوزارة لإنشاء وإشهار الناديين وتقديم كافة التيسيرات اللازمة لدعم الأنشطة والمنشآت الرياضية، وتشجيع الرياضات التراثية والشعبية، لافتًا إلى تواصل أعمال الانتهاء من التجهيزات النهائية استعدادًا للافتتاح خلال الفترة المقبلة.

نادي الهجن والفروسية الدولي ونادي الرماية والصيد شمال مدينة الخارجة المُقام على مساحة 500 فدان، ويحتوي على منصة المشاهدة الرئيسية، ومضمار السباق وساحة انتظار الجمال، إضافة للقرية التراثية التي تضم فندق على الطراز البيئي ومعرض للتمور والحرف اليدوية وكذلك ميدان للرماية بمواصفات فنية ومعتمدة لإجراء المسابقات وتدريب الشباب على رياضة القنص.

محافظ الوادي الجديد بإشهار نادي الهجن والفروسية الدولي ونادي الصيد والرماية مدينة الخارجة لدعم الأنشطة والمنشآت الرياضية وتشجيع الرياضات التراثية

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