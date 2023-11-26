الكنيسة اللاتينية تحتفل بحلول عيد المسيح ملك الكائنات

تحتفل الكنيسة اللاتينية اليوم بحلول عيد المسيح ملك الكائنات، وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: هل تظنّ أنّ المحبّة ليست إلزاميّة، بل حرّة؟ وأنّها ليست شريعة، بل مجرّد نصيحة؟ أنا أيضًا أريد ذلك وأفكّر فيه بطيبة خاطر. لكنّ جانب الله الأيسر يُخيفني، هناك حيث وضع الجداء لكي يوجّه إليها التوبيخ، ليس لأنّها سرقَت ونهبَت وزنَت أو ارتكبَت مخالفات أخرى من هذا النوع، بل لأنّها لم تشرّف الرّب يسوع المسيح في شخص فقرائه.

خدّام المسيح

أن أردتم أن تصدّقوني، أنتم خدّام المسيح وإخوته وورثته، ما دام الوقت لم يفُت بعد، هيا بنا نزور الرّب يسوع المسيح، ونَخدمه، ونُطعمه، ونُلْبِسه، ونُرحّب به، ونكرّمه، ليس فقط من خلال تقديم وجبة طعام له، كما فعل البعض، أو زجاجة عطر على مثال مريم المجدليّة، أو قبر على مثال يوسف الرّامي، أو مراسم جنائزيّة على مثال نيقوديمس، أو ذهب وبخور ومرّ على مثال المجوس.

"إِنَّما أُريدُ الرَّحمَةَ لا الذَّبيحَة" هذا ما أراده ربّ الكون، كما فضّل الشفقة على ألوف الحملان المسمّنة. هيا بنا نقدّم له الرحمة على يد البؤساء؛ وفي يوم مغادرتنا لهذا العالم، سيقبلوننا "في المَساكِنِ الأَبَدِيَّة" في المسيح نفسه، ربّنا الذي له المجد إلى الأبد.