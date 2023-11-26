الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

البابا ثيودروس يحتفل بعيد القديسة كاترينا في الإسكندرية

البابا ثيودروس
البابا ثيودروس

 ترأس بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا  صاحب الغبطة البابا ثيودروس الثاني بمناسبة عيد القديسة كاترين الشهيدة العظيمة القداس الإلهي في الكنيسة دير القديس سابا البطريركي التاريخي، حيث يوجد العمود الرخامي الذي قطع عليه رأس القديسة.

وشارك في القداس الإلهي من متروبوليتية البطريركية كل من المتروبوليت جيورجيوس مطران غينيا والإكسارك (الممثل) البطريركي في أثينا، والمتروبوليت نقولا مطران إرموبوليس (طنطا) والوكيل البطريركي للشؤون العربية في مصر، والمتروبوليت نيقوديموس مطران ممفيس (مصر الجديدة) والوكيل البطريركي في القاهرة، والمتروبوليت باندليمون والمتروبوليت مطران نفكراتوس وسكرتير عام المجمع المقدس، والمتروبوليت ناركيسوس مطران بيليسيو والوكيل البطريركي في الإسكندرية، والمتروبوليت جرمانوس مطران دامياتا رئيس دير القديس سابا البطريركي بالإسكندرية، والمتروبوليت خريسوستوموس مطران بوكومبا وغرب تنزانيا، والمتروبوليت نيقوديموس مطران نتريا والإكسارك (الممثل) البطريركي في قبرص.

وحضر الفعاليات الليتورجية والروحية السيد نيكولاوس باباجورجيو سفير اليونان في القاهرة، والسيدة بولي يوانو سفيرة قبرص في القاهرة، والسيد يوانيس بيرجاكيس قنصل عام اليونان في الإسكندرية، والسيدة ديسبينا هاريتزجلو قنصل عام اليونان في القاهرة، ورئيسي الطائفتين اليونانييتين ورؤساء المنظمات والجمعيات اليونانية في الإسكندرية والقاهرة، ورئيس الطائفة الأرثوذكسية العربية ورؤساء الكنائس والجمعيات العربية في مصر. والعديد من المؤمنين من يونانيين ومصريين وعرب في مصر.

في نهاية القداس الإلهي وزع البابا ثيودروس على المصلين أيقونة تذكارية للقديسة كاترينا بمناسبة عيدها.

بعد القداس الإلهي بمناسبة عيد ملاد البابا ثيودروس، الذي يوافق هذا اليوم، استقبل غبطته في قاعة العرش البطريركي بالدير المهنئيين. حيث تلقى غبطته تمنياتهم واحترامهم وتعبيرهم عن المحبة البنوية من كهنة وشعب كنيسة الإسكندرية تجاه بابا وبطريرك عرش القديس مرقس.

بعد ذلك توجه قداسة البابا ثيودروس وجميع الحضور إلى الني اليوناني حيث أعدت مائدة غداء للجميع. 

البابا ثيودروس البابا ثيودروس الثاني برئاسة صاحب الغبطة البابا ثيودروس الثاني صاحب الغبطة البابا ثيودروس الثاني

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