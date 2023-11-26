مصرع طفل صدمته سيارة فى مركز الخارجة بالوادى الجديد

لقى طفل مصرعه، مساء الأحد، بعد أن صدمته سيارة ملاكي بمركز الخارجة في الوادي الجديد، ليتم الدفع بسيارة إسعاف إلى مكان الحادث في محاولة لإنقاذ الطفل، لكنه فارق الحياة في الحال، وتم إبلاغ النيابة العامة لمباشرة سير التحقيقات.

اللواء محمد أبوالليل، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، كان قد تلقى بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بوجود حادث سير بمركز الخارجة أسفر عن مصرع الطفل أحمد منتصر عيد، 10 سنوات، مقيم بالسبط البحري، بعد أن صدمته سيارة وتوفي في الحال وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى الخارجة العام.

تم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة التي باشرت سير التحقيقات؛ لمعرفة أسباب الحادث.