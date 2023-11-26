انطلاق مسابقة أوائل الإعدادية بمعاهد "شمال سيناء الأزهرية"

انطلقت مسابقة أوائل الطلاب للشهادة الإعدادية، اليوم الأحد، بمعاهد منطقة شمال سيناء الأزهرية.

وأقيمت المسابقة تحت إشراف الشيخ محمد سعد خضر، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية، ومحمد عبدالعظيم محمد، مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب، وتنفيذ حامد عبدالعال مدير رعاية الطلاب بالمنطقة.

تقوية روح التنافس

وأوضح رئيس المنطقة، أن مسابقة أوائل الطلاب تهدف إلى تشجيع الطلاب على التفوق العلمي وتقوية روح التنافس المبني على معايير تتسم بالشفافية والنزاهة والموضوعية، وتنمية روح الولاء والانتماء لدى الطلاب، والإعلاء من قيمة التنافس الشريف فى المجالات العلمية والثقافية كافة.

وكانت الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية قد أعلنت الأربعاء الماضي انطلاق مسابقة أوائل الطلاب للشهادة الابتدائية، بمعاهد منطقة شمال سيناء الأزهرية، تحت إشراف فضيلة الشيخ محمد سعد خضر، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية، والأستاذ محمد عبد العظيم محمد، مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب، وتنفيذ الأستاذ حامد عبدالعال مدير رعاية الطلاب بالمنطقة.