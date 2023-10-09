الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الأربعاء.. بدء إجراء مقابلات قطاع المعاهد مع المتقدمين من شمال سيناء الأزهرية لوظائف إشرافية

منطقة شمال سيناء
منطقة شمال سيناء الأزهرية

تبدأ مقابلات المتقدمين من منطقة شمال سيناء الأزهرية لوظائف إشرافية بقطاع المعاهد، يوم الأربعاء القادم، وتستمر حتى -اليوم التالي- الخميس.

مقابلات الأربعاء 

وتوضح الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء، أنه سوف تجرى المقابلات يوم الأربعاء مع: (مدير إدارة الامتحانات، مدير إدارة المكتبات، موجه عام قرآن كريم، موجه عام علوم، موجه أول تربيه رياضية، موجه أول لغة إنجليزية بالديوان العام، وكيل إدارة وسط سيناء، موجه مواد شرعية بإدارة العريش، موجه مواد شرعية بإدارة بئر العبد، موجه مواد شرعية بإدارة الشيخ زويد، موجه رياض أطفال بإدارة العريش، وكيل إدارة العريش التعليمية، موجه قرآن كريم إدارة وسط سيناء)

مقابلات الخميس 

وتجرى مقابلات يوم الخميس مع:(موجه لغة عربية بإدارة بئر العبد، موجه لغة عربية بإدارة وسط سيناء، موجه أحياء بإدارة العريش، موجه لغة إنجليزية بإدارة وسط سيناء، موجه رياضيات بإدارة بئر العبد، موجه رياضيات بإدارة وسط سيناء، موجه فلسفة بإدارة العريش، موجه تربية اجتماعية بإدارة العريش، موجه تربية اجتماعية بإدارة وسط سيناء، شيخ معهد بإدارة العريش، شيخ معهد بإدارة بئر العبد، شيخ معهد بإدارة وسط سيناء). 

وناشدت الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية المتقدمين لشغل هذه الوظائف، الحضور إلى رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية، في تمام الساعة التاسعة صباحا، في الموعد المحدد.

المتقدمين شمال سيناء منطقة شمال سيناء سيناء الأزهر

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