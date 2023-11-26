الأنبا عمانوئيل يترأس قداس عيد مار جرجس الإلهي بكنيسة أرمنت الوبورات بالأقصر

ذكرت صفحة الكنيسة اليوم الأحد، أن نيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، ترأس قداس عيد الشهيد العظيم مار جرجس، وذلك بكنيسة أرمنت الوبورات، بالأقصر.

شارك في الاحتفال

الأب ميلاد جودة، راعي الكنيسة، والأب أيوب جمال، وبعض شباب وكورال جنود مريم، بالرزيقات، حيث تحدث صاحب النيافة في كلمة العظة حول "الاستشهاد اليومي".

وقال الأب المطران: إن جميع القديسين نموذج لنا، لنسير في طريق القداسة بشكل يومي، من خلال تقديم شهادة حياة عن إيماني، وصلاح الله، وعنايته بي، وإنه يحبني، هذه شهادة.

وتابع راعي الإيبارشية: إضافةً بأن أسير مع الله مهما كانت الظروف المحيطة بي، ومهما كان العالم يشدني بعيدًا. فالشهادة تعني أيضًا أن أشهد بحياتي، وأعمالي أن الله صالح، ومحب، وأن الكنيسة الأولى عاشت القداسة ببساطة، وتقوى، وعبرت عن إيمانها، إنها كانت نورًا وسط ظلام، حتى في لحظات الظلام، نستطبع أن نكون نورًا.

هكذا كان الشهيد العظيم مار جرجس بتمسكه بإيمانه في لحظات الشدة، لأن كل قديس في الكنيسة هو نموذج لي، للسير في طريق القداسة، وشفيعي يعني أن أحمل بداخلي من صفاته.

وعقب الذبيحة الإلهية، أقيم لقاء أبوي بين نيافة الأنبا عمانوئيل، وشعب الكنيسة.

هذا وترأس نيافة الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، قداس الاحتفال بعيد يسوع الملك، وذلك بكنيسته، بطهطا.

شارك في الاحتفال الأب أنطون عياد، راعي الكاتدرائية، حيث تحدث صاحب النيافة في كلمة العظة حول "المسيح ملك الكون"، قائلًا: إنه لقب يحمل الكثير من الوقار، لأنه مركز الكون كله.

وتابع راعي الإيبارشية: إنه يرسلنا لواقع كبير، نحن نحتاج النظر بيسوع ملك الكون، فهو مُلك حقٍّ، وحياة، مُلك قداسة، ونعمة، مُلك عدل، وحبٍّ، وسلام.

وفي ختام اليوم، كرم الأنبا توما خريجي الرعية، بالإضافة إلى تسليمهم الشهادات العامة.

