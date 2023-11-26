الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى السيسى تشارك فى مؤتمر حياة كريمة للتوعية بالقضية الفلسطينية

حملة دعم السيسي
حملة دعم السيسي

شارك أعضاء ومنسقو الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسة عبدالفتاح السيسي، فى مؤتمر حياة كريمة للتوعية بالقضية الفلسطينية وتعزيز المشاركة فى العمل العام، والذي انطلق منذ قليل  وذلك بحضور  النائب محمد عريبى  والنائب أحمد الجحش، والدكتورة زينب سامى ولفيف من قيادات جامعات طنطا والنقباء بمحافظة الغربية وحشد كبير من شباب محافظة الغربية حيث تم استعراض دور جامعة طنطا فى المشاركة بأكثر من ألف  قافلة ضمن مبادرة  حياة كريمة داخل محافظة الغربية وخارج المحافظات الحدودية، كما تم استعراض جهود حياة كريمة فى قرى ومراكز محافظة الغربية فى كل المجالات من خلال 24 مشروعًا تنمويًا.

مشروع القرن

وأكد عضو الحملة الانتخابية النائب محمد عريبى أن المشروع القومي حياة كريمة لتنمية قرى الريف المصري هو مشروع القرن دشنه الرئيس عبدالفتاح السيسي كمبادرة رئاسية في بدايه عام 2019 وتحول إلى مشروع قومي في بداية عام 2021 فكانت محافظة الغربية في سباق مع الزمن لتحطيم المستحيل فالآن على أرض محافظة الغربية شهدت أعمال التطوير وتحقيق الحلم في مدينة زفتى في 54 قرية و88 تابعًا.

وأوضح: كل يوم  تحقق حياة كريمة إنجازًا جديدًا لم تتوقف حياة كريمة على بناء وتطوير البنية التحتية والمنشآت فقط ولكن بناء الإنسان المصري لأن بناء الإنسان أصعب من بناء الدولة حتى تتحقق روية مصر 2030، فانطلقت مبادرات التمكين الاقتصادي وملتقيات التوظيف للشباب وتوفير الرعاية الصحية عن طريق القوافل الطبية والعربات الطبية المتنقلة.

وأشار إلى أنه مع اندلاع الحرب بفلسطين لم تقف حياة كريمة مكتوفة الأيدي بل كانت أول الداعمين، فمنذ اليوم الأول وحتى الآن يقف جنود حياة كريمة عند معبر رفح لدعم القضية الفلسطينية ودخول المساعدات إلى أشقائنا في غزة، وهذا يعكس دور حياة كريمة في المجتمع المصري وهو توفير كل ما يحتاجه الإنسان، ونحن دائمًا خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي.

عضو الحملة الانتخابية الرئيس عبد الفتاح السيسي الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسة عبد الفتاح السيسي جامعة طنطا المشروع القومي حياة كريمة مبادرات التمكين الاقتصادي و ملتقيات التوظيف للشباب الرعاية الصحية عن طريق القوافل الطبية

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