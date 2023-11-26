الأحد 26 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

الفلبين تكشف عن مفاجأة بعد إطلاق سراح أحد مواطنيها.. فما هى؟

إطلاق سراح محتجزين
إطلاق سراح محتجزين

كشفت  السلطات الفلبينية، اليوم الأحد، عن أن العامل الفلبيني، الذي أطلقت حركة "حماس" سراحه، من المقرر أن يحصل على مزايا الضمان الاجتماعي، وإعانات منتظمة من الحكومة الإسرائيلية.

وكان جيمي باتشيكو، وهو مقدم رعاية يعمل في إسرائيل، من بين الرهائن، الذين أفرجت عنهم حركة حماس وسلمتهم إلى الصليب الأحمر، في غزة، التي تمزقها الحرب، حسب صحيفة "ذا ستار" الفلبينية اليوم الأحد.

وكان العامل الفلبيني "33 عامًا" من بين 200 شخص، احتجزتهم حركة "حماس"، خلال هجوم السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت السفارة الفلبينية في تل أبيب إن الحكومة الإسرائيلية ستقدم لجيمي ولأسرته مزايا الضمان الاجتماعي مدى الحياة وإعانات منتظمة، مماثلة لتلك المقدمة للإسرائيليين.

وكانت السفارة الإسرائيلية في الفلبين قد أعربت أمس السبت عن ارتياحها إزاء إطلاق سراح حركة حماس الفلبيني جيمي باتشيكو.

وأكدت السفارة إطلاق سراح الفلبيني، الذي تم احتجازه كرهينة، خلال ذروة الحرب بين حركة "حماس" والقوات الإسرائيلية.

يأتي بيان السفارة في أعقاب اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس على هدنة إنسانية تستمر أربعة أيام.

 

txt

الجهاد الإسلامي: العدوان على غزة يهدف إلى تهجير الفلسطينيين وتنفيذ مخطط الضم والتوسع

عدوان الاحتلال السافر

وفي وقت سابق أكد القيادي في حركة حماس عبدالحكيم حنيني، أن عدوان الاحتلال السافر الليلة الماضية على جنين ومخيمها إرهاب دولة لن يفلح في كسر شوكة المقاومة أو إخماد جذوتها، ذاكرًا أنه امتداد لجريمة الإبادة الجماعية ضد شعب فلسطين في غزة والتي ارتقى فيها آلاف الشهداء.

وشدد "حنيني" اليوم الأحد، على أن كل محاولات الاحتلال لإنهاء المقاومة بالضفة وغزة ستفشل، مضيفًا: فشعبنا عاقد العزم على مواصلة طريق المقاومة بكل قوة وعنفوان، وإجرام الاحتلال لن يدفع شعبنا للتراجع عن هذا الطريق مهما بلغت التضحيات.

الهدنة الإنسانية في قطاع غزة

ودخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، حيز التنفيذ، الجمعة الماضية، برعاية مصرية قطرية أمريكية، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي على القطاع، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألفًا، بينهم 6150 طفلًا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.

وتستمر الهدنة لمدة 4 أيام قابلة للتمديد، يتخللها الإفراج عن عدد من المعتقلات والمعتقلين الأطفال من سجون الاحتلال الإسرائيلي، وإدخال مساعدات إغاثية وكميات من الوقود.

السلطات الفلبينية العامل الفلبيني الحكومة الاسرائيلية عدوان الاحتلال السافر السفارة الفلبينية تل أبيب قطاع غزة

مواد متعلقة

فى خرق للهدنة.. إصابة 7 فلسطينيين برصاص الاحتلال فى محيط مستشفيى الإندونيسى والقدس

محافظة جنين: الاحتلال يكبد اقتصادنا خسائر بملايين الشواكل

تقرير: تغير المناخ فى العراق يعوق عملية التعافى الاقتصادى

باكستان تعلن إصابة شخص آخر بـ"حمى القرم والكونغو النزفية" فى كراتشى

7 دول أوروبية تدعو إلى إعادة النظر فى فرض رسوم على انبعاثات السفن

استشهاد طفل فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى الضفة الغربية

الأمم المتحدة تحذر من زيادة كبيرة فى الأمراض بين النازحين الفلسطينيين بقطاع غزة

موسكو: اعتراض أكثر من 10 مُسيرات أوكرانية بعد منتصف الليل

الأكثر قراءة

دخول 2056 شاحنة مساعدات.. رشوان يكشف مستجدات الجهود المصرية فى هدنة غزة

ضبطتهما على سرير واحد.. "أم زياد" من الشهرة لسجن النساء

الثانية خلال أيام.. احتجاز ناقلة نفط إسرائيلية قبالة سواحل اليمن

هتك عرض شقيقته أكثر من مرة.. محطات قضية "أم زياد" والتهم الموجهة للمتورطين

ملابسها خليعة.. الراقصة حورية من "الساحل الشرير" للمحاكمة

الفلبين تكشف عن مفاجأة بعد إطلاق سراح أحد مواطنيها.. فما هى؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

عندما انتصرت مصر لعودة الحياة

جلال حمام

العدالة للفلسطينيين تحقق الأمن لإسرائيل

عبد الرحيم طايع

أما لهذا "النتنياهو" من آخر؟!

محمود الغيطاني

النزعة الإنسانية في السينما الصينية: وونج كار واي نموذجا

حسين دعسة

مصير صفقة الأسرى.. وحرب اليوم الأول بعد انتهاء التهدئة

د.أحمد الخميسى

عباس العقاد والصهيونية العالمية

وائل لطفي

عن الدولة الفلسطينية

ماجد حبته

فلسطين.. منزوعة السلاح!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الفلبين تكشف عن مفاجأة بعد إطلاق سراح أحد مواطنيها.. فما هى؟

عند استئناف الحرب.. ما التحديات التى يواجهها الجيش الإسرائيلى بعد الهدنة؟

فى خرق للهدنة.. إصابة 7 فلسطينيين برصاص الاحتلال فى محيط مستشفيى الإندونيسى والقدس