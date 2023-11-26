إحالة المتهم بهتك عرض طفلة في بولاق الدكرور للجنايات

أحالت النيابة العامة المتهم "عمر. ق. ي" 36 سنة عامل، لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة بعد أن وجهت إليه تهمة هتك عرض طفلة، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 19348 لسنة 2022 جنايات قسم بولاق الدكرور والمقيدة برقم 4061 لسنة 2022 كلي جنوب الجيزة.

وكشفت التحقيقات أنه في غضون شهر سبتمبر لسنة 2022، قام المتهم بهتك عرض المجني عليها الطفلة "سما. ت. ش" بالقوة بان غالبته شهوته واصطحبها للحانوت خاصته وجذبها من يدها كرها عنها، مما بث الرعب في نفسها فأغشى عليها، واستطالت يده مواطن عفتها والتعدي عليها جنسيا، حال كونها لم تبلغ 18 عامًا وقت ارتكاب الواقعة على النحو المبين بالتحقيقات.

بدأت الواقعة بتلقى رئيس مباحث قسم بولاق الدكرور، بلاغا من أهل طفلة يفيد بتعدي عامل عليها وهتك عرضها عنوه عنها، وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة.