الأحد 26 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انطلاق معرض تسويق المنتجات الحرفية والتراثية بمركز شباب تنيده في الوادي الجديد

جانب من المعرض
جانب من المعرض

بدأت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، فعاليات اليوم الأول لمعرض تسويق المنتجات على مدار يوم واحد للمعرض، بمشاركة 3 عارضين بمركز شباب تنيده بقطاع بلاط، بهدف دعم الشباب من خلال قطاع المنتجات اليدوية وفتح سبل لتسويق منتجاتهم، وتوفير فرص عمل لهم من خلال تسويق منتجاتهم بالمعارض وتحقيق مصدر دخل لهم من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ووصولها إلى الأسواق وعرضها للمستهلكين.

وأكد بهاء شوقي، مدير عام الشباب والرياضة بالوادي الجديد، أن المعرض يهدف إلى مساندة الشباب العاملين بالحرف اليدوية والبيئية وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية، ودعم وتشجيع المنتج المحلي خاصة في قطاع الحرف اليدوية والتراثية والعمل على تطويرها ودعمها، حيث يتم تنظيم معارض دورية بمراكز الشباب. 

يأتي ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادي الجديد.

الشباب والرياضة معرض تسويق المنتجات المنتجات اليدوية توفير فرص عمل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر نظيم معارض دورية

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