حملات أمنية مكبرة على المصانع لضبط المنتجات المغشوشة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المبذولة لحماية البيئة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

وقام قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، بمشاركة الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة والجهات المعنية بحملة مكبرة استهدفت كل المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظة الجيزة.

وأسفرت جهودها عن ضبط (مدير مصنع أعلاف حيوانية - كائن بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة، ورئيس العمال بذات المصنع "له معلومات جنائية") لقيامهما بإدارة المصنع "دون ترخيص" واستخدام مواد خام مجهولة المصدر ودون بيانات تدل على مصدرها تمهيدًا لطرحها بالأسواق، وبتفتيش المصنع عُثر بداخله على (30 طن مواد خام لمستلزمات إنتاج الأعلاف الحيوانية "مجهولة المصدر دون أى بيانات أو فواتير شراء تدل على مصدرها أو منشئها تستخدم فى التصنيع - 20 طن منتج نهائى لأعلاف حيوانية مغشوشة ومقلدة ومنسوب إنتاجها لإحدى الشركات الوهمية معبأة داخل شكائر ومعدة للتداول - خط إنتاج كامل).

كما تم ضبط (المدير المسئول) عن مصنع عشوائى "دون ترخيص" لتجميع زيوت محركات السيارات المتهالكة والمستعملة وإعادة تدويرها بالتسخين داخل أفران كهربائية وإضافة مواد كيميائية لإعادة لزوجتها وتنقيتها لإنتاج زيوت محركات "مغشوشة" ومعبأة ومعدة للتداول تمهيدًا لطرحها بالأسواق، وعثر بداخل المصنع على (2 طن نفايات بترولية خطرة "زيوت سيارات متهالكة ومستعملة" - 2 طن منتج نهائى لزيوت السيارات مغشوشة معاد تدويرها منسوب إنتاجها لإحدى الشركات الوهمية - خط إنتاج كامل).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.