الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الصحة العالمية": مصر أول دولة تحصل على الشهادة الذهبية بعد خلوها من فيروس C

فيروس C
فيروس C

قالت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إن مصر أول دولة على مستوى العالم حصلت على الشهادة الذهبية بعد خلوها من فيروس C، مؤكدة أنه نجاح كبير ودولي.

 

ووجهت القصير، خلال كلمتها بالملتقى السنوي الرابع للهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم الأحد، الشكر لوزير الصحة على جهوده في المشاركة المجتمعية لوضع استراتيجية الصحة والتنمية المستقبلية، مشيرة إلى أن المنظمة تعمل يدًا بيد بقيادة وزارة الصحة والسكان مع جميع الجهات المعنية.

منظمة الصحة العالمية لا تكتفي بالمتابعة الدورية

وتابعت: "منظمة الصحة العالمية لا تكتفي بالمتابعة الدورية والعمل الروتيني، إنما تهتم أيضًا بالحملات الميدانية".

 

ولفتت ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إلى أن الدورات التدريبية للأطقم الطبية والتمريض والكادر الإسعافي في مدينتي الإسماعيلية وبورسعيد تأتي استعدادًا لجميع خدمات الطوارئ.

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