الأحد 26 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

انطلاق فعاليات المؤتمر العمالى الحاشد لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى

المؤتمر العمالي
المؤتمر العمالي

انطلقت منذ قليل فعاليات المؤتمر العمالي الحاشد للاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة محمد جبران، وذلك لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك تحت عنوان "العمال والرئيس"، وبحضور أعضاء هيئة مكتب الاتحاد، وعدد من القيادات العمالية من النقابات العامة واللجان النقابية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

استكمال مسيرة التنمية والبناء التى يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسى

وأكد عمال مصر أن دعم السيسي في الانتخابات، يأتي رغبة فى استكمال مسيرة التنمية والبناء التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي وما قطعته مصر في طريقها نحو الجمهورية، وأن الهدف الأساسي من التأييد استكمال مسيرة الإنجازات والبناء والتطوير التى بدأها الرئيس فى جميع المجالات، وحققها خلال العشر سنوات الماضية، وأهمها الأمن والأمان الذي تعيشه البلاد الآن، والمشروعات الجديدة، وشبكة الطرق والمرافق، وتنفيذ مشروعات حياة كريمة بمحافظات الجمهورية، وإعلان منظمة الصحة العالمية أن مصر أول دولة فى العالم تقضى على فيروس سي.

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"اتحاد العمال": ندعم السيسى بالانتخابات الرئاسية لأنه قائد قادر على حماية مصر

ويُعد هذا المؤتمر هو الثانى لاتحاد العمال، حيث عقد الاتحاد مؤتمره الأول منتصف أكتوبر الماضى، لإعلان تأييد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وكافة النقابات العمالية العامة والتي يبلغ عددها ٢٧ نقابة، ولجانها النقابية على مستوى الجمهورية، والتي تضم فى عضويتها أكثر من 4 ملايين عضو عامل فى قطاعات مختلفة، للرئيس عبد الفتاح السيسى في الانتخابات الرئاسية.

وأصدر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بيانا لتأييد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لفترة رئاسية أخرى، قائلا: إنه في إطار الدور الهام والحيوى الذي يقوم به الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الممثل الشرعى لجميع فئات العمال بجمهوريتنا الجديدة، يتقدم الاتحاد العام ويعلن لجميع فئات الشعب المصرى الكريم تأييده للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية للترشح لفترة رئاسية أخرى.

اتحاد العمال يختتم برنامج الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية لعمال البحرين

المؤتمر العمالي
المؤتمر العمالي
المؤتمر العمالي
المؤتمر العمالي
المؤتمر العمالي
المؤتمر العمالي
المؤتمر العمالي
المؤتمر العمالي
المؤتمر العمالي
المؤتمر العمالي
المؤتمر العمالى عمال مصر محمد جبران عبد الفتاح السيسي الانتخابات الرئاسية

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