"زواج القاصرات" ندوة تثقيفية علمية بآداب جامعة بنها

نظمت كلية الآداب بجامعة بنها ندوة تثقيفية بعنوان زواج القاصرات وأثره على صحة المرأة المصرية برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور أمجد حجازي عميد كلية الآداب.

وقال الدكتور عربي الطوخي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن الندوة تمت بالتنسيق مع الأستاذة رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وحاضرت فيها الدكتورة مروة عبد الدايم بقسم الاجتماع بالكلية.

وتناولت الندوة التعريف بزواج القاصرات والزواج المبكر، وإحصائيات بأعداد المتزوجين القاصرات في الريف والحضر وصعيد مصر، وأسباب ودوافع الزواج المبكر وخاصة زواج القاصرات.

كما تناولت الندوة الآثار النفسية والاجتماعية والصحية والاقتصادية علي المرأة من الزواج المبكر، والنتائج المترتبة علي الفرد والمجتمع نتيجة الزواج المبكر، والحلول والتوصيات المقترحة للحد من الزواج المبكر؛ وزواج القاصرات خاصة.

كما نظمت كلية الآداب بجامعة بنها ندوة تثقيفية بعنوان مهارات الاعلاميين في عصر الذكاء الاصطناعي تحت رعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أمجد حجازي عميد الكلية.

وقال الدكتور عربي الطوخي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن الندوة تم تنسيقها مع الأستاذة رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لطلاب قسم الاعلام، وحاضر فيها الدكتور محمد عبد البديع الأستاذ بقسم الإعلام.

ودارت الندوة حول مفهوم المهارات وكيفية تنميتها، كيف يستخدم الإعلامي الذكاء الاصطناعي يوميًا، القيم الإنسانية الأساسية في الإعلام والتي يجب علي الإعلامي أن يحافظ عليها، المهارات التي يحتاجها الإعلامي في عصر الذكاء الاصطناعي، المهارات الأساسية والفنية للذكاء الاصطناعي، مهارات القادة الإعلاميين في عصر الذكاء الاصطناعي.