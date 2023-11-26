الأحد 26 نوفمبر 2023
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سياسي

محمد سلطان: مبادرة منتدى شباب العالم تهدف لتقديم الدعم لضحايا الحروب والنزاعات

النائب محمد سلطان
النائب محمد سلطان

ثمن النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إعلان منتدى شباب العالم إطلاق مبادرة جديدة بعنوان "شباب من أجل إحياء الإنسانية".

 توقيت شديد الحساسية

وأوضح النائب محمد سلطان، في تصريحات صحفية له، أن هذه المبادرة تأتي في توقيت شديد الحساسية، حيث يشهد العالم أزمة إنسانية غير مسبوقة تكاد أن تعصف بجميع القيم الإنسانية التي أسس لها العالم على مدار العقود الماضية.

دعم ضحايا الحروب والنزاعات

وأكد عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن هذه المبادرة تهدف إلى تقديم الدعم لضحايا الحروب والنزاعات في كل مكان دون النظر لعرق أو جنس أو دين وصولًا إلى تحقيق السلام والعدالة في دول العالم، ومن ثم إحلال السلام في كل أرجاء العالم.

الدمج بين التأثير والدعم الإنساني

وأشار النائب محمد سلطان إلى أن هذه المبادرة تسعى إلى الدمج بين التأثير والدعم الإنساني والجهود السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لتعزيز الأمان والسلام وحماية المدنييين في مناطق النزاعات.

الغد: مبادرة "شباب من أجل إحياء الإنسانية" تؤكد استمرار الجهود المصرية لنشر ثقافة السلام العالمى

وتابع عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن مبادرة منتدى شباب العالم تأكيد على الدور المحوري الذي يلعبه المنتدى في القضايا الدولية، وترسيخ لمبدأ إرساء السلام في المنطقة.

وكانت أعلنت إدارة منتدى شباب العالم عن إطلاق مبادرة جديدة بعنوان «شباب من أجل إحياء الإنسانية». ودعا المنتدى كل نشطاء ومؤثرى العالم الحريصين على نبذ العنف ونشر قيم التسامح ودعم ضحايا الحروب والنزاعات للمشاركة في تلك المبادرة.

المبادرة تهدف إلى توحيد الجهود الدولية والشبابية في مواجهة هذه التحديات وتعزيز المساعى نحو تحقيق السلام العالمى، وسعيًا لترسيخ القواعد البناءة في وجدان الشباب بداية من حماية ضحايا الحروب والنزاعات في كل مكان دون النظر لعرق أو جنس أو دين وصولًا إلى تحقيق السلام والعدالة في دول العالم.

وتدمج مبادرة "شباب من أجل إحياء الإنسانية" بين التأثير والدعم الإنساني والجهود السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لتعزيز الأمان والسلام وحماية المدنيين في مناطق النزاع.

وتنطلق فعاليات المبادرة على مدار 3 أيام متتالية في مدينة شرم الشيخ بسيناء، وتتضمن مجموعة جلسات حوارية تفاعلية مفتوحة لجميع المشاركين، بالإضافة إلى عدد من الفعاليات واللقاءات الإعلامية.

شباب من أجل إحياء الإنسانية النائب محمد سلطان لجنة حقوق الانسان مجلس النواب منتدى شباب العالم

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