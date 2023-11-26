الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل تعليم دمياط يتابع سير اليوم الدراسي

وكيل تعليم دمياط
وكيل تعليم دمياط

تابع المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم في دمياط سير العملية التعليمية بالمدارس، مؤكدًا على الانضباط الإداري والتعليمي.

كما واصل "عبد العليم جمعة" وكيل المديرية، جولاته الميدانية لتفقد انتظام العملية التعليمية بمدرسة العنانية 1 الابتدائية بإدارة دمياط التعليمية. 

وتابع وكيل المديرية سير العملية التعليمية بالفصول، واستمع لشرح المعلمين للمناهج الدراسية والتأكد من مطابقة دفاتر الإعداد للخريطة الزمنية، وناقش الطلاب فيما يتم شرحه للوقوف على مستوى إدراك الطلاب العلمي والثقافي، مؤكدًا على أهمية النشاط الإملائي المنقول والمنظور والاختباري لتلاميذ المرحلة الابتدائية وتحليل النتائج للوقوف على نقاط القوة وتعزيزها ونقاط الضعف ووضع الخطط العلاجية المناسبة ومتابعة تنفيذها وفاعليتها.

كما تفقد وكيل المديرية حجرات الأنشطة التربوية، مؤكدًا على تفعيل خطة الأنشطة بالمدارس وبث روح التعاون والعطاء والعمل على ترسيخ القيم الأخلاقية والوطنية بين الطلاب. كما تم التأكيد على كيفية تنفيذ يوم النشاط وحصص المشاهدة دون التأثير على خطة الدراسة.

وخلال جولته، أكد "جمعة" على تكثيف الإشراف اليومي وخاصة أثناء طابور الصباح ودخول وخروج الطلاب وخلال فترة الفسحة وتوزيع المهام وتحديد الأدوار والمسئوليات وتوزيع جدول المعلم الغائب أثناء طابور الصباح والتأكيد على جودة البرنامج الاذاعي ومحتواه كما أكد على ضرورة تضمين البرنامج لفقرات تحث على أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة باعتبارها واجب وطني.

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