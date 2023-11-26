البترول تخطط لإنشاء محطة توليد كهرباء بالطاقة الشمسية

تستعد وزارة البترول والثروة المعدنية، خلال الفترة المقبلة لإنشاء محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية بقدرة 1 ميجا وات، وذلك بهدف ترشيد الطاقة.

محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية بقدرة 1 ميجا وات

وتستعرض وزارة البترول، العروض المقدمة من الشركات العالمية والمصرية، لإنشاء المحطة، ومن المقرر توقيع العقود بين شركة النصر وإحدى الشركات التي ستتم الموافقة على عرضها للبدء في الإنشاء، قبل نهاية العام الجاري على أقصى تقدير.

يأتي هذا في ظل استراتيجية قطاع البترول، لتطوير البنية التحتية للقطاع البترول وتعظيمها واستغلالها على النحو الأمثل وزيادة المردود المتحقق منها في ظل الموقع الجغرافي، بالإضافة لرؤية وخطط عملية منفذة من قطاع البترول لاستثمار الإمكانيات الكبيرة وتطوير اللوجستيات والبنية التحتية ما يسمح بمواكبة النمو والتوسع العمراني والتنموي المستمر.

وفي السياق، شهد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية والسفير الكندي بمصر لويس دوماس بمدينة مرسى علم، توقيع عقد البحث بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة لوتس جولد كوربوريشن في 3 قطاعات باستثمارات تقدر بحوالي 5. 2 مليون دولار.

وقع العقد الجيولوجي ياسر رمضان، رئيس هيئة الثروة المعدنية وعمر عبدالناصر، المدير الإقليمى لشركة لوتس الكندية، بحضور ميشيل سيلفير، المدير العام للشركة، التى تعد من أكبر الشركات الكندية التى تعمل في مجال التعدين، وقد شاركت في مزايدة الذهب العالمية رقم (1) لسنة 2020 بجولتيها الأولى والثانية، وحصلت في جولتها الأولى على 7 قطاعات تغطي مساحة حوالي 1219 كيلو مترًا مربعًا، ومن ثم وقعت على عقدى بحث تشمل هذه القطاعات وتم تسليمها إلى الشركة في الربع الرابع من عام 2021، بعد استيفاء كافة الموافقات والاشتراطات اللازمة.

وقد حصلت لوتس في الجولة الثانية للمزايدة العالمية للذهب على 3 قطاعات بإجمالى مساحة 525 كيلومترًا مربعًا وهى محل عقد البحث الذى تم توقيعه، وسبق التوقيع اجتماع المهندس طارق الملا مع وفد الشركة والذى شهد استعراض سيلفير موقف تقدم الأعمال فى قطاعات المرحلة الأولى من البحث.