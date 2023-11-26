محافظ بورسعيد: الجراج متعدد الطوابق مصمم على أحدث طراز لخدمة المواطنين

استكمالًا لما تشهده محافظة بورسعيد من مشروعات تنموية وخدمية على كل الأصعدة، وانطلاقًا من خطة التطوير الموسعة التي تشهدها محافظة بورسعيد في كل المجالات، شهدت المحافظة مؤخرًا إنشاء عدد من المولات والصروح التجارية المقامة على أعلى مستوى، خاصة أن النشاط التجاري يُعد من أهم الأنشطة في محافظة بورسعيد، وللمرة الأولى تشهد بورسعيد إقامة صروح تجارية سياحية ترفيهية خدمية على أحدث طراز تحت مسمى "مول الملابس المستعملة" outlet بحي العرب، فضلًا عن النقلة الحضارية في مجمع أسواق "البازار الجديد وسوق الأسماك الجديد".

جراج متعدد الطوابق

ونظرًا لما شهدته المنطقة من إقبال غير مسبوق من المواطنين على منطقة داون تاون نتيجة إقامة الأسواق العملاقة، قرر محافظ بورسعيد إقامة الجراج المتعدد الطوابق، وذلك ضمن خطة موسعة لتنميط المنطقة وتحقيق الواجهة الحضارية والجمالية، ومنع الازدحام والتكدس، والتيسير على المواطنين.

وقال محافظ بورسعيد إن الجراج المتعدد الطوابق تم إنشاؤه على أعلى مستوى لخدمة المترددين على منطقة مجمع الأسواق بحي العرب، تماشيًا مع الطفرة التنموية التي شهدتها المنطقة، والتي أصبحت واجهة سياحية لمحافظة بورسعيد.

وأشاد محافظ بورسعيد بمستوى تنفيذ الجراج، والذي يوفر النظام والشكل الحضاري للمنطقة، ويقضي على مشكلات الازدحام بنطاق مجمع الأسواق، نظرًا للإقبال الكبير من المواطنين، ويمنع حدوث اختناقات مرورية خلال أوقات الذروة، مما يسهم في تنظيم الحركة وإحداث السيولة المرورية وتحقيق كل سبل الراحة للمواطنين، فضلًا عن المظهر الحضاري للمحافظة.

وأكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن منطقة مجمع الأسواق بنطاق حي العرب أصبحت تشهد تطورًا غير مسبوق، من خلال إقامة الأسواق الحضارية المقامة على أحدث طراز كأسواق الأسماك وبازار بورسعيد الجديد، بالإضافة إلى إنشاء أحدث مول تجاري outlet، فضلًا على إعادة تنميط المنطقة بالكامل ورفع كفاءة الطرق والميادين الرئيسية، مشيرًا إلى أن منطقة مجمع الأسواق بحى العرب تشهد جذبًا سياحيًا غير مسبوق من أبناء المحافظة وزائريها من المحافظات المجاورة.

وتشمل سعة الجراج المتعدد الطوابق على الدور المتكرر 104 سيارات والدور الأرضي سعة 92 سيارة وانتظار بدور السطح: وعدد 2 مغسلة سيارات بالدور الأرضي ومسطح الدور 3200 متر مسطح.

ووجه محافظ بورسعيد باستمرار الحفاظ على المستوى الحضاري والجمالي بالمنطقة المحيطة بالجراج، والمتابعة الدورية من الأجهزة التنفيذية لمستوى الانضباط والنظام والسيولة المرورية بالمنطقة نظرًا لأهميتها الحيوية.