البابا تواضروس الثاني يترأس احتفالات يوم الصحافة القبطية

تقيم الكنيسة الأرثوذكسية احتفالية " محطات الصحافة القبطية في تاريخ بلادنا المصرية"، تحت رعاية قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في السادسة مساء يوم الأحد 3 ديسمبر 2023، بالمبنى الجديد الملحق بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

يأتي ذلك بحضور قداسة البابا تواضروس، ونيافة الأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ والمشرف على الاحتفالية، ولفيف من الآباء مطارنة وأساقفة الكنيسة والشخصيات الصحفية والإعلامية.

وكان قداسة البابا تواضرس الثانى افتتح العام الماضي معرضًا للمجلات والصحف والدوريات القبطية التى صدرت عبر المائة وخمسين سنة الماضية البالغ عددها أكثر من 360 مجلة وصحيفة مسيحية، والمجلات العام الماضى.

وجاءت الصحف التى شملتها الاحتفالية، مدارس الأحد التي صدرت عام 1947 (75 سنة)، ووطني التي صدرت عام 1958 (64 سنة)، ومرقس صدرت عام 1962 (60 سنة)، ورسالة الكنيسة صدرت عام 1963 (59 سنة)، والكرازة صدرت عام 1965 وصارت منذ عام 1972 المجلة الرسمية للكنيسة (57 سنة).