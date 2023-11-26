القاهرة الإخبارية: آليات الاحتلال تواصل تدمير البنية التحتية بمدينة ومخيم جنين

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، بتواصل آليات الاحتلال في تدمير البنية التحتية بمدينة ومخيم جنين شمال الضفة الغربية.

فيما استشهد خمسة مواطنين، وأصيب 14 آخرون، واعتقل 11 بينهم جريحان، خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي، على مدينة جنين ومخيمها، والذي تواصل لأكثر من 14 ساعة متواصلة.



وقال شهود عيان، إن مسيرة تابعة للاحتلال قصفت بصاروخ واحد على الأقل منزلًا في حارة الدمج بمخيم جنين، ما أدى إلى استشهاد الشاب الدمج وإصابة خمسة آخرين بجروح، بينهم ثلاث نساء.