الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: الولايات المتحدة متخوفة من دخول أطراف أخرى فى حرب غزة

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

قال رامي جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من واشنطن، إن الولايات المتحدة الأمريكية تتابع كل خطوة تحدث بشأن الهدنة المنعقدة بين حماس وإٍسرائيل، من خلال جميع مسؤوليها بدءًا من الرئيس الأمريكي جو بايدن مرورًا بالوزاراء، فالجميع يتواصلون مع نظرائهم في المنطقة سواء في إٍسرائيل أو في الدول الإقليمية المشاركة في هذه الهدنة.

وأضاف "جبر"، خلال مداخلة بالقناة، أن الأجندة الأمريكية لحل الأزمة الفلسطينية تقوم على عدة أعمدة، العمود الأول منها هو تحرير المحتجزين لدى حماس، ومحاولة زيادة هذا العدد لأقصى ما يمكن، وحتى يحدث ذلك هناك أيضًا تفكير أمريكي في إمكانية تمديد الهدنة، وهذا ما أكد عليه الرئيس الأمريكي.

وواصل: "تشمل الأجندة أيضًا ضرورة إدخال المساعدات الطبية والوقود إلى قطاع غزة، وطالبت إسرائيل بتسهيل عملية إدخال المساعدات، وهذا ما يتحدث به أي مسؤول أمريكي مع أي نظير آخر في دولة أخرى".

وأكد "جبر"، أن الولايات المتحدة لديها مخاوف كبيرة من مشاركة بعض الأطراف الإقليمية في هذه الحرب، سواء كانت جماعات أو دول، لذلك تحاول تحديدًا أن تبعتد عن أي مواجهة مع إيران في الوقت الراهن، وقد عبرت عن ذلك على لسان مسؤوليها.

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