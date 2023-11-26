الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

أصدقاء وعائلة الشاعر أشرف عامر يستدعون ذكرياتهم معه بمكتبة القاهره الكبرى (صور)

أمسية شعرية فى محبة
أمسية شعرية فى محبة أشرف عامر

نظمت مكتبة القاهره الكبرى بالزمالك؛  التابعه لقطاع شئون الإنتاج الثقافي، أمسية شعرية للاحتفاء بالشاعر الراحل أشرف عامر، وتجربته الإبداعية وأهم المحطات في مسيرته الأدبية من خلال  قراءة نصوصه الشعرية والأدبية  للراحل المبدع الكبير، وبحضور الدكتور أيمن عامر أستاذ العلوم السياسية بجامعة  القاهرة، والفنان طارق الدسوقي، والفنانة التشكيلية سالي رياض، دكتور خيري دومه، الشاعر على السعيد، وعائلة الراحل، ونخبه من المثقفين والأدباء والنقاد.

أمسية شعرية فى محبة أشرف عامر

بدأت الأمسية بفيلم تسجيلي عن الشاعر أشرف عامر، استعرض أهم محطات منذ طفولته بحي الوراق  الذي احتضن كثير من الشاعراء والأدباء، ومنهم الأبنودي، وصولًا لحياته الإبداعية في الأدب والشعر، وهو من إعداد نسمه جمال، وإخراج ومونتاج بسمه جمال، وتعليق صوتي الشاعر علي السعيد.

كما استعرضت الأمسيه قراءات مختارة من نصوص الراحل الشاعر أشرف عامر، كما أضافت الأمسية تجربته الإبداعية وأهم المحطات في مسيرته الأدبية  وحياته الأسرية مع أولاده وزوجته.

أمسية شعرية فى محبة أشرف عامر

واختتمت الأمسية بباقات متنوعة من قصائد الشاعر أشرف عامر الغائب الحاضر بأعماله الخالدة.

جدير بالذكر أن أشرف عامر تخرج في كلية الآداب قسم اللغة العربية جامعة القاهرة عام 1981، ومن بين الوظائف التي شغلها في وزارة الثقافة المصرية، إشرافه على سلسلة ديوان الشعر العامي، والتي تصدرها الهيئة المصرية العامة للكتاب، كما شغل منصب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وغيرها من المناصب والوظائف العامة. 

أمسية شعرية فى محبة أشرف عامر

حصل الشاعر أشرف عامر على جائزة الشارقة للإبداع العربي عن مجموعته "عدة أبيات أخر"، وذلك فى عام 2022، وهو الرئيس الأسبق للهيئة العامة لقصور الثقافة، صدر له مجموعة من الدواوين منها: شبابيك، واكتشافاتُ الفراشة، وكأنه يعيش.

 قدمت بعض المسرحيات أشعاره؛ ومنها أغاني مسرحية "المسرحية" للأطفال، أغاني مسرحية "طق ما مطر طق" للأطفال والتي عرضت في البحرين.

توفي الشاعر أشرف عامر يوم 12 سبتمبر الماضي بعد صراع مع المرض.

مكتبة القاهرة الكبرى قطاع شئون الإنتاج الثقافى الشاعر الراحل أشرف عامر كلية الآداب قسم اللغة العربية جائزة الشارقة للإبداع العربي

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