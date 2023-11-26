ياسر إبراهيم: فوجئنا بمستوى ميدياما الغانى فى بداية المباراة

أكد ياسر إبراهيم مدافع الأهلي، أن فريقه قدم مستوى جيد أمام ميدياما الغاني، في المباراة التي أقيمت مساء السبت، ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال ياسر: "لاعبو الأهلي دائمًا لديهم رغبة في الفوز، ونركز في البطولات المقبلة بعدما خسرنا بطولتين في بداية الموسم الجاري".

وأضاف: "الراحة التي حصل عليها اللاعبين كانت هامة جدًا لكل اللاعبين، وكنا نتدرب خلال الاجازة في الجيم، وكنا في حاجة لتلك الراحة من أجل العودة بشكل أقوى".

وواصل: "لم نكن نتوقع مستوى ميدياما الغاني، وفوجئنا بمستواهم في الدقائق الأولى، ورغم ذلك أضعنا هدفين في بداية اللقاء".

وأتم: "أتوقع أن يقدم الفريق الغاني مستوى جيد خلال قوى خلال مباريات دور المجموعات".

اقرأ أيضا.. الأهلى يستهل مشواره فى دور المجموعات بثلاثية فى شباك ميدياما

الأهلي يستهل حملة الدفاع عن لقبه بثلاثية في مرمى ميدياما الغاني

استهل الأهلي حملة الدفاع عن لقب دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بالفوز على ميدياما الغاني 3 / صفر، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة بالمسابقة.



وانتظر الأهلي حتى الدقيقة 66 ليسجل له محمود عبد المنعم "كهربا" الهدف الأول، فيما أضاف حسين الشحات الهدف الثاني في الدقيقة 75.



وفي الدقيقة 87 سجل صلاح محسن الهدف الثالث للأهلي.



وتضم المجموعة الرابعة كذلك، فريقي شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني، حيث انتهت مباراتهما أمس الجمعة بفوز الفريق الجزائري 3 / صفر.

وبدأت المباراة بفرص خطيرة من جانب الفريقين، حيث أضاع الأهلي فرصة تسجيل الهدف الأول في الدقيقة الثانية، حينما اصطدمت الكرة بالعارضة مرتين من تسديدة إمام عاشور وضربة رأس محمود عبد المنعم كهربا.



وأهدر مهاجم ميدياما فرصة تسجيل هدف لفريقه في الدقيقة الرابعة، حينما انفرد بمرمى محمد الشناوي حارس الأهلي، لكن الأخير نجح في التصدي لتسديدته.



وسدد حسين الشحات لاعب الأهلي كرة داخل منطقة الجزاء، لكن حارس ميدياما أمسك بها في الدقيقة 20.



وأهدر هجوم الأهلي أكثر من فرصة، حيث تصدى دفاع الفريق الغاني وحارس مرماه لكافة المحاولات الخطيرة من جانب الفريق المصري.



ولم تشهد باقي دقائق الشوط الأول أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بالتعادل السلبي.



ومع بداية الشوط الثاني، دخل الأهلي مهاجما محاولا تسجيل هدف، فيما واصل ميدياما التزامه الدفاعي، وعدم خروجه من منطقة الجزاء إلا في هجمات مرتدة على فترات طويلة.



وفي الدقيقة 66 أسفر ضغط الأهلي عن هدف سجله كهربا، حيث سدد إمام عاشور كرة بتجاه مرمى ميدياما، ليحولها كهربا برأسه في الشباك.



وسجل الأهلي هدفه الثاني عن طريق حسين الشحات في الدقيقة 75، حيث تابع كرة تصدى لها حارس ميدياما من تسديدة كهربا، ليضع الكرة في الشباك.



ونجح الأهلي في الحفاظ على سيطرته على المباراة وتقدمه، حتى أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الثاني والمباراة بفوز الأهلي 3 / صفر.

