سيدة فى دعوى نفقة: "جوزي اتجوز عليا بعد 12 سنة جواز وعمل فرح وقهر ولاده"

«عمل فرح وقهر ولاده».. داخل محكمة الأسرة وقفت سيدة أربعينية أمام قاعة المحكمة في انتظار دورها للدخول للقاضي للمطالبة بنفقة ابنائها الثلاثة من والدهما بمنطقة الزنانيري.

وقالت السيدة «أمل. م»، إنها منفصلة عن زوجها منذ ما يقرب من عام عقب زواج دام لمدة 12 عامًا انتهى بإنجاب فتاة وولدين على فراش الزوجية حيث أن الفتاة عمرها يصل لعشرة أعوام والولدين أصغر منها بعامين فقط.

جواز صالونات وابن عمي

وتابعت أنهت تزوجت من ابن عمها في جواز صالونات لأنهم جميعًا ولدوا وترعرعوا معًا وبناءًا على تقاليد العائلة تم الزواج واستمر فترة كبيرة وقفت بجانب زوجها حتى استطاع من بناء عقار كبير عقب ان قامت بعمل قرض له بذهبها واشترت له «جهاز دي جي» بدأ يؤجره في الأفراح الشعبية وفي القاعات الكبيرة حتى كون ثروته ووقفت بجانبه حتى صار من أكبر رعاة الأفراح في المنطقة.

وقالت إنه عقب ذلك ومنذ ما يقرب من عامين بدأت تدب الخلافات بينهم وأصبحت لا تعلم أي شيء عن أمواله وتجارته ليس كما اعتاد أن يخبرها بكل شيء حتى تبين أنه على علاقة بإحدى السيدات وعندما علمت وواجهته أخبرها أنه سوف يتزوج بها فما كان منها إلا أن تركت المنزل وطلبت الطلاق.

طلاق غيابي وفرح وزفة سيارات

واستطردت «أمل» حكايتها قائلة: «استجاب لرغبتي وطلقني غيابي بابنائي الثلاثة ولم يفكرفي التنازل عن الحب الجديد وعقب شهرين فقط من الانفصال تفاجأنا بزفة سيارات كبيرة في المنطقة حيث أن منزل والدي في نفس الحي، وتبين انه أقام فرح ورقص لزواجه مرة ثانية وتسبب ذلك الأمر في حالة نفسية سيئة لأطفاله، ولم يرسل أموال لهم فقررت رفع دعوى نفقة».