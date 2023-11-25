الأكثر احتياجًا.. ضياء رشوان: دخول 70 شاحنة مساعدات شمال غزة اليوم

قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن حركة حماس، أعلنت استجابتها للخطابات المصرية المقدرة وأنها وافقت على ما طُرح وجرى تسليم المحتجزين الإسرائليين للصليب الأحمر الدولي.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن اليوم دخل لشمال غزة 70 شاحنة مساعدات لأنه الأكثر احتياجًا نتيجة القصف الدائم من قبل الاحتلال، مؤكدًا أن شروط الهدنة كانت تتضمن امتداد المساعدات لقطاع غزة وكان هناك تعثر لدخول الشاحنات من قبل الجانب الإسرائيلي والاتفاق الآن أن نعود لما تم الاتفاق عليه.

إدخال المساعدات لا فارق فيها بين الشمال والجنوب بغزة

وأكد أن الهدنة كتلة واحدة سواء في إطلاق الأسرى أو إدخال المساعدات لا فارق فيها بين الشمال والجنوب في غزة.