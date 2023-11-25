السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ضياء رشوان: الطرفان لهما مصلحة فى استمرار الهدنة للإفراج عن المحتجزين

ضياء رشوان
ضياء رشوان

قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن مصر نجحت في الحفاظ على عدم إراقة دماء أخرى في غزة أو دمار زائد خاصة بعد التعثر الذي حدث اليوم، مؤكدًا أن ما حدث اليوم يكون قائمًا خاصة في حرب شديدة التعقيد مثل غزة.
 وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن مصر كانت تجري مباحثات مع حماس لزيادة المفرج عنهم خارج الهدنة وتم الإفراج عن 7 من جنسيات أخرى بالإضافة إلى 13 إسرائيليًا، وأمس أفرج عن 11 و1 فلبيني خارج الاتفاق.

مصر تبحث عن مد الهدنة لفترة أخرى

وأكد أن مصر تبحث عن مد الهدنة لفترة أخرى ولدينا مؤشرات إيجابية رغم التعثر الذي حدث اليوم لأن هذا شيء مختلف، مشيرًا إلى أن الرهائن المفروض أن يطلق سراحهم 50 في 4 أيام وما يزيد عن هذا فكل 10 يضاف يوم آخر للهدنة ويخرج مقابلهم 30 من الأسرى الفلسطينيين، فالطرفان لهما مصلحة لاستمرار الهدنة وهو الإفراج عن المحتجزين والأسرى. 

ضياء رشوان الطرفين لاستمرار الهدنة الإفراج المحتجزين والأسرى حماس

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