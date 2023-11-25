تشكيل ميدياما الغاني لمواجهة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

أعلن إيفانز أدوتي، المدير الفني لفريق ميدياما الغاني، التشكيل الذي يخوض مباراة اليوم أمام الأهلي في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحل الفريق الغاني ضيفًا على الأهلي في المباراة التي ستقام على ملعب "السلام" ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

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تشكيل ميدياما الغاني لمواجهة الأهلي

جاء تشكيل فريق ميدياما على النحو الآتي:

حراسة المرمى: فيلكس كيي

خط الدفاع: عبدولاي نور الدين – كوفي أساماه - إيمانويل كودجوي

خط الوسط: كامارادني مامادو - جيان فيتال أوريجا - مانويل مانتي– بابا أبولاي موسى - حميدو عبدول فاتاو

خط الهجوم: جوناثان سواه – جوشوا أجييمانج

تشكيل الأهلي لمواجهة ميدياما الغاني

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمي: محمد الشناوي

الدفاع: كريم الدبيس - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - محمد هاني.

الوسط: أليو ديانج - مروان عطية - إمام عاشور.

الهجوم: حسين الشحات - كهربا - كريم فؤاد.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلا من:

مصطفى شوبير - أكرم توفيق - رامي ربيعة - أحمد نبيل كوكا - محمد مجدي أفشة - بيرسي تاو - طاهر محمد طاهر - أحمد عبد القادر- صلاح محسن.

موعد مباراة الأهلي وميدياما الغاني

تجرى المباراة التي تجمع بين المارد الأحمر المصري ونادي ميدياما الغاني منافسات الجولة الأولى من دوري المجموعات ببطولة كأس دوري أبطال إفريقيا 2023-2024 مساء اليوم السبت الموافق 25 نوفمبر 2023 على ملعب القاهرة الدولي في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة والساعة الحادية عشرة بتوقيت أبوظبي.

يحكم المباراة وفقًا للاتحاد الدولي لكرة القدم الحكم الدولي بوبو تراوي ويعاونه مودبيو ساماكي وأمادو بيلي والحكم الرابع في المباراة سوري إبراهيما كيتا، فيما أعلنت مجموعة قنوات Bein Sport عن أن المعلق الرياضي على محمد سيتولي التعليق على المباراة.