السبت 25 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

اللقطات الأولى من حفل زفاف أحمد ثروت ولمى الشواربي

حفل الزفاف أحمد ثروت
حفل الزفاف أحمد ثروت

يحتفل المخرج والمطرب أحمد ثروت، نجل المطرب محمد ثروت، مساء الليلة، بزفافه على لمى الشواربي لاعبة كرة اليد النسائية بالنادي الأهلي، في أحد الفنادق الكبرى بمنطقة الزمالك.

وظهرت لمى باطلالة كلاسيكية، وحرص على الحضور عدد كبير من نجوم كرة القدم والشخصيات العامة، من بينهم عضو مجلس إدارة الأهلي محمد الجارحي ومحمد سراج، الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، والإعلامية سهير شلبي، والإعلامية سهير جودة، والإعلامية منى الشاذلي، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الخارجية السابقة، والفنان أحمد التهامي، والفنانة أنوشكا، وعدد كبير من نجم الفن والكرة والمشاهير.

وفي وقت سابق، أصيب أحمد محمد ثروت، نجل الفنان محمد ثروت، بمرض مناعي نادر يسمى "متلازمة ميلر فيشر"، وهو اضطراب يتسبب في مهاجمة الجهاز المناعي للأعصاب وتسبب مشاكل في حركات العين والوجه والتنسيق والتوازن.

 

 

وتناول المخرج أحمد ثروت، تفاصيل مرضه، قائلًا: "تحولت إلى روبوت بسبب المرض النادر"، حيث أكد أنه كان بصحة جيدة، حتى تعرض لسعال مصحوب بدماء، الأمر الذي جعله يترك عمله ويذهب للمنزل من أجل الراحة، قائلًا: "كنت في شغل وخلصت شغلي ولقيت نفسي كحيت دم".

وتابع، أنه قبل أخذ الحقن كانت حالته تسوء وفقد الاتزان بالكامل وكان بعد 3 أيام، مشيرًا إلى أنه فقد إحساسه بالقدم اليسرى ولكن القدم اليمنى كان يشعر بها وكان يسير داخل المستشفى، وكان أصدقاؤه يزورونه بالمستشفى ووصف هذا المرض بأنه لا يوجد له كتالوج.

أعراض متلازمة ميلر فيشر

وأشار إلى أن متلازمة ميلر فيشر، لابد أن تتم معالجتها لأنها تتوسع في الجسم بسرعة وتهاجم الجهاز العصبي، من فوق لتحت لدرجة قد تصل للرؤية المزدوجة وبعدها فقدان للبصر، وبعدها يحدث سكتة دماغية ويؤثر على التنفس في مراحله المتقدمة.

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